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Стал известен состав жюри Берлинале

29 января
2019 год

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29 января 2019
Берлинский кинофестиваль, который пройдет с 7 по 17 февраля, объявил состав жюри. Как сообщалось ранее, возглавит судейскую коллегию основного конкурса актриса Жюльет Бинош.

Стал известен состав жюри Берлинале

Помимо нее обладателей берлинских «медведей» будут выбирать американский кинокритик Джастин Чанг, немецкая актриса Сандра Хюллер, чилийский режиссер Себастьян Лелио, американский куратор и отборщик Раджендра Рой и британская режиссер, продюсер и актриса Труди Стайлер.

Победителя они выберут из 17 фильмов, в числе которых новые работы Франсуа Озона, Фатиха Акина, Дени Коте, Изабель Койшет, Агнешки Холланд и другие картины.
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