Стал известен состав жюри Берлинале

Берлинский кинофестиваль, который пройдет с 7 по 17 февраля, объявил состав жюри. Как сообщалось ранее
, возглавит судейскую коллегию основного конкурса актриса Жюльет Бинош
.
Помимо нее обладателей берлинских «медведей» будут выбирать американский кинокритик Джастин Чанг
, немецкая актриса Сандра Хюллер
, чилийский режиссер Себастьян Лелио
, американский куратор и отборщик Раджендра Рой
и британская режиссер, продюсер и актриса Труди Стайлер
.
Победителя они выберут из 17 фильмов, в числе которых новые работы Франсуа Озона
, Фатиха Акина
, Дени Коте, Изабель Койшет
, Агнешки Холланд
и другие картины.