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Юбилей Серджо Леоне

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Новости кино >>
3 января 2019
Сегодня, 3 января, исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося итальянского режиссёра, сценариста и продюсера Серджо Леоне.

На съёмках фильма «Однажды в Америке»

Будущий маэстро родился 3 января 1929 года в Риме, в семье режиссёра Винченцо Леоне, работавшего под псевдонимом Роберто Роберти, и актрисы немого кино Биче Валериан. Когда к власти пришёл Муссолини, отец остался не у дел. Чтобы не умереть с голода, родители постепенно распродавали дорогие вещи, купленные раньше. Но, несмотря на бедность, Винченцо смог устроить сына в католическую школу, где отсутствовала фашистская пропаганда, — помогли старые связи. Серджо плохо учился, а после войны всё свободное время проводил в кинозалах, где крутили американские фильмы нон-стоп. Отец был недоволен — он считал, что сын должен стать юристом, потому что кино не даёт надежного заработка. Но Серджо мечтал пойти по стопам отца. К началу 1950-х он закончил два курса юридической академии и бросил её.

Ещё во время учёбы в лицее он начал подрабатывать во время каникул на киностудии — снимался в массовках, работал «на подхвате». Затем снялся в маленькой роли в «Похитителях велосипедов» Витторио Де Сики. В 1946-м в фильме «Риголетто» начал карьеру помощника режиссёра. Постепенно он стал профессиональным ассистентом режиссёра и на протяжении десяти лет изучал кинопроцесс изнутри, работая помощником великих постановщиков. Он считал, что профессионал должен досконально изучить все аспекты ремесла — и только потом браться за дело.

Юбилей Серджо Леоне

Режиссёрский дебют мастера состоялся в I960-м — он самостоятельно поставил пеплум «Колосс Родосский», имевший большой успех в Италии. Леоне стали предлагать новые псевдоисторические проекты, но они ему были неинтересны. Спустя четыре года он впервые обратился к жанру спагетти-вестерна, сняв «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом в образе Человека без имени. Композитором режиссёр пригласил своего бывшего одноклассника Эннио Морриконе, причём тому даже не пришлось ничего сочинять. Леоне прослушал его старые наброски, выбрал понравившуюся ему мелодию и велел записать её в другой аранжировке: чтобы вместо голоса певца звучал свист. Успешный прокат картины позволил Леоне создать и остальные фильмы «долларовой» трилогии — «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой».

В 1968-м режиссёра пригласили в Голливуд для постановки вестерна «Однажды на Диком Западе», но голливудская система производства его разочаровала: продюсеры сократили фильм почти на час и вырезали из американской версии сцену смерти одного из героев, чтобы финал получился оптимистичнее. Леоне заявил, что уходит из кино, а через три года снял «За пригоршню динамита». После этого маэстро не снимал кино почти десять лет, сосредоточив все свои силы на создании школы национального жанрового кино. К началу 80-х он спродюссировал семь лент, к тому же став автором одной из них — «Меня зовут Никто».

С Дженнифер Коннелли на съёмках фильма «Однажды в Америке»

В 1980-м Леоне снова вернулся к режиссуре, чтобы поставить гангстерский эпос «Однажды в Америке». Он готовился к фильму три года — изучал историю уличных банд в Нью-Йорке начала XX века, наблюдал за поведением курильщиков опиума, подбирал актёров, делал тысячи набросков, эскизов, раскадровок. Потом год снимал. Выпущенный в 1984 году фильм стал его лебединой песней.

В середине 80-х Серджо Леоне загорелся идеей поставить совместный советско-итальянский фильм о блокаде Ленинграда. Он начал писать сценарий об американском кинооператоре, который приезжает в Ленинград накануне блокады, влюбляется в русскую женщину и остаётся в осаждённом городе. Приезжал в Северную столицу, встречался с блокадниками, изучал документы. Говорил, что начнёт снимать фильм не раньше 1992-1993 года, когда будет полностью к нему готов. Но 30 апреля 1989 года его жизнь оборвалась в результате сердечного приступа. Ему было всего 60 лет.
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фильмы
За пригоршню динамитаЗа пригоршню долларовКолосс РодосскийМеня зовут НиктоНа несколько долларов большеОднажды в АмерикеОднажды на Диком ЗападеПохитители велосипедовХороший, плохой, злой

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