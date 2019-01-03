Юбилей Серджо Леоне

Сегодня, 3 января
, исполняется 90
лет со дня рождения выдающегося итальянского режиссёра, сценариста и продюсера Серджо Леоне
.
Будущий маэстро родился 3 января 1929
года в Риме, в семье режиссёра Винченцо Леоне
, работавшего под псевдонимом Роберто Роберти, и актрисы немого кино Биче Валериан
. Когда к власти пришёл Муссолини
, отец остался не у дел. Чтобы не умереть с голода, родители постепенно распродавали дорогие вещи, купленные раньше. Но, несмотря на бедность, Винченцо смог устроить сына в католическую школу, где отсутствовала фашистская пропаганда, — помогли старые связи. Серджо плохо учился, а после войны всё свободное время проводил в кинозалах, где крутили американские фильмы нон-стоп. Отец был недоволен — он считал, что сын должен стать юристом, потому что кино не даёт надежного заработка. Но Серджо мечтал пойти по стопам отца. К началу 1950-х он закончил два курса юридической академии и бросил её.
Ещё во время учёбы в лицее он начал подрабатывать во время каникул на киностудии — снимался в массовках, работал «на подхвате». Затем снялся в маленькой роли в «Похитителях велосипедов» Витторио Де Сики
. В 1946-м в фильме «Риголетто»
начал карьеру помощника режиссёра. Постепенно он стал профессиональным ассистентом режиссёра и на протяжении десяти лет изучал кинопроцесс изнутри, работая помощником великих постановщиков. Он считал, что профессионал должен досконально изучить все аспекты ремесла — и только потом браться за дело.
Режиссёрский дебют мастера состоялся в I960-м — он самостоятельно поставил пеплум «Колосс Родосский»
, имевший большой успех в Италии. Леоне стали предлагать новые псевдоисторические проекты, но они ему были неинтересны. Спустя четыре года он впервые обратился к жанру спагетти-вестерна, сняв «За пригоршню долларов»
с Клинтом Иствудом
в образе Человека без имени. Композитором режиссёр пригласил своего бывшего одноклассника Эннио Морриконе
, причём тому даже не пришлось ничего сочинять. Леоне прослушал его старые наброски, выбрал понравившуюся ему мелодию и велел записать её в другой аранжировке: чтобы вместо голоса певца звучал свист. Успешный прокат картины позволил Леоне создать и остальные фильмы «долларовой» трилогии — «На несколько долларов больше»
и «Хороший, плохой, злой»
.
В 1968-м режиссёра пригласили в Голливуд для постановки вестерна «Однажды на Диком Западе»
, но голливудская система производства его разочаровала: продюсеры сократили фильм почти на час и вырезали из американской версии сцену смерти одного из героев, чтобы финал получился оптимистичнее. Леоне заявил, что уходит из кино, а через три года снял «За пригоршню динамита»
. После этого маэстро не снимал кино почти десять лет, сосредоточив все свои силы на создании школы национального жанрового кино. К началу 80-х он спродюссировал семь лент, к тому же став автором одной из них — «Меня зовут Никто»
.
В 1980-м Леоне снова вернулся к режиссуре, чтобы поставить гангстерский эпос «Однажды в Америке»
. Он готовился к фильму три года — изучал историю уличных банд в Нью-Йорке начала XX века, наблюдал за поведением курильщиков опиума, подбирал актёров, делал тысячи набросков, эскизов, раскадровок. Потом год снимал. Выпущенный в 1984 году фильм стал его лебединой песней.
В середине 80-х Серджо Леоне загорелся идеей поставить совместный советско-итальянский фильм о блокаде Ленинграда. Он начал писать сценарий об американском кинооператоре, который приезжает в Ленинград накануне блокады, влюбляется в русскую женщину и остаётся в осаждённом городе. Приезжал в Северную столицу, встречался с блокадниками, изучал документы. Говорил, что начнёт снимать фильм не раньше 1992-1993 года, когда будет полностью к нему готов. Но 30 апреля 1989 года его жизнь оборвалась в результате сердечного приступа. Ему было всего 60 лет.