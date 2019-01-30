Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения будет вручена 27 марта

Ассоциация продюсеров кино и телевидения проведет свою VII церемонию вручения Премии АПКиТ 27 марта в Центре международной торговли в Москве, сообщает пресс-служба Ассоциации.
фото: Ассоциация продюсеров кино и телевидения
Премия АПКиТ является единственным в России профессиональным призом, присуждаемым кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров – членов Ассоциации. Наградой отмечаются представители индустрии, чья работа внесла значительный вклад в отечественный кинематограф и его развитие.
Лонг-лист номинантов Премии АПКиТ формируется из числа всех телевизионных фильмов, вышедших в минувшем году на федеральных телеканалах, входящих в первый, второй и третий мультиплекс цифрового телевидения России, а также из премьерных проектов на площадках онлайн видеосервисов на территории РФ. В категории «Лучший полнометражный художественный фильм» заявлены картины, вышедшие в прокат в 2018-м более чем на 100 киноэкранах.