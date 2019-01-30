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Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения будет вручена 27 марта

30 января
2019 год

Новости кино >>
30 января 2019
Ассоциация продюсеров кино и телевидения проведет свою VII церемонию вручения Премии АПКиТ 27 марта в Центре международной торговли в Москве, сообщает пресс-служба Ассоциации.

Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения будет вручена 27 марта
фото: Ассоциация продюсеров кино и телевидения

Премия АПКиТ является единственным в России профессиональным призом, присуждаемым кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров – членов Ассоциации. Наградой отмечаются представители индустрии, чья работа внесла значительный вклад в отечественный кинематограф и его развитие.

Лонг-лист номинантов Премии АПКиТ формируется из числа всех телевизионных фильмов, вышедших в минувшем году на федеральных телеканалах, входящих в первый, второй и третий мультиплекс цифрового телевидения России, а также из премьерных проектов на площадках онлайн видеосервисов на территории РФ. В категории «Лучший полнометражный художественный фильм» заявлены картины, вышедшие в прокат в 2018-м более чем на 100 киноэкранах.

В прошлом году премией были отмечены такие проекты, как «Троцкий», «Ольга», «Молодежка», «Беглец» и «Гоголь. Начало».
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