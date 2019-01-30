Оскар Айзек станет отцом Тимоти Шаламе

Актер Оскар Айзек
(«Звездные войны: Пробуждение силы
», «Звездные войны: Последние джедаи
», «Из машины
») собирается присоединиться к и без того впечатляющему актерскому составу фильма Дени Вильнева
«Дюна
» по роману Фрэнка Герберта.
Айзеку предложена роль Лето Атрейдса, отца главного героя, которого играет Тимоти Шаламе
. Ранее стало известно, что Шарлотта Рэмплинг воплотит образ императорской Правдовидицы и преподобной матери ордена Бене Гессерит Гайи-Елены Мохийам. Стеллан Скарсгард
станет злодеем Владимиром Харконненом, также в картине снимутся Ребекка Фергюсон
и Дэйв Батиста
. Сценарий написали Эрик Рот
и Джон Спэйтс
. Производство ленты должно начаться весной, съёмки пройдут в Будапеште и Иордании.
Действие первой части саги «Хроники Дюны» разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.
Первая экранизация
романа, осуществлённая Дэвидом Линчем
, вышла в свет в 1984 году и, несмотря на провал в прокате, заслужила культовый статус у поклонников литературного первоисточника.