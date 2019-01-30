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Оскар Айзек станет отцом Тимоти Шаламе

30 января
2019 год

Новости кино >>
30 января 2019
Актер Оскар АйзекЗвездные войны: Пробуждение силы», «Звездные войны: Последние джедаи», «Из машины») собирается присоединиться к и без того впечатляющему актерскому составу фильма Дени Вильнева «Дюна» по роману Фрэнка Герберта.

Оскар Айзек станет отцом Тимоти Шаламе

Айзеку предложена роль Лето Атрейдса, отца главного героя, которого играет Тимоти Шаламе. Ранее стало известно, что Шарлотта Рэмплинг воплотит образ императорской Правдовидицы и преподобной матери ордена Бене Гессерит Гайи-Елены Мохийам. Стеллан Скарсгард станет злодеем Владимиром Харконненом, также в картине снимутся Ребекка Фергюсон и Дэйв Батиста. Сценарий написали Эрик Рот и Джон Спэйтс. Производство ленты должно начаться весной, съёмки пройдут в Будапеште и Иордании.

Действие первой части саги «Хроники Дюны» разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.

Первая экранизация романа, осуществлённая Дэвидом Линчем, вышла в свет в 1984 году и, несмотря на провал в прокате, заслужила культовый статус у поклонников литературного первоисточника.
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