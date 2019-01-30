Райан Рейнольдс возвращается в ромкомы, правда, без перестрелки в нем тоже не обойдется. Актер сыграет главную роль и спродюсирует проект «Залетная свадьба» (Shotgun wedding), где вновь поработает со студией Lionsgate, ответственной за комедийный боевик «Телохранитель киллера», сообщает Deadline.
фото: "Дэдпул"
В центре сюжета будет пара молодоженов, чья экстравагантная свадьба находится под угрозой срыва из-за преступников. В попытке спасти себя и свои семьи, жених и невеста поймут, почему они все же решили пожениться.
Режиссером выступит Джейсон Мур, снимавший «Идеальный голос». Съемки начнутся летом. Исполнительница главной женской роли пока не найдена, но, естественно, многие ждут в этой роли жену Рейнольдса – актрису Блейк Лайвли.
Последним ромкомом в карьере «дэдпула» было «Предложение», которое продюсировали Тодд Либерман и Дэвид Хоберман. Они также выступят продюсерами «Залетной свадьбы».