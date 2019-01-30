Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Райан Рейнольдс возвращается в ромкомы

30 января
2019 год

Новости кино >>
30 января 2019
Райан Рейнольдс возвращается в ромкомы, правда, без перестрелки в нем тоже не обойдется. Актер сыграет главную роль и спродюсирует проект «Залетная свадьба» (Shotgun wedding), где вновь поработает со студией Lionsgate, ответственной за комедийный боевик «Телохранитель киллера», сообщает Deadline.

Райан Рейнольдс возвращается в ромкомы
фото: "Дэдпул"

В центре сюжета будет пара молодоженов, чья экстравагантная свадьба находится под угрозой срыва из-за преступников. В попытке спасти себя и свои семьи, жених и невеста поймут, почему они все же решили пожениться.

Режиссером выступит Джейсон Мур, снимавший «Идеальный голос». Съемки начнутся летом. Исполнительница главной женской роли пока не найдена, но, естественно, многие ждут в этой роли жену Рейнольдса – актрису Блейк Лайвли.

Последним ромкомом в карьере «дэдпула» было «Предложение», которое продюсировали Тодд Либерман и Дэвид Хоберман. Они также выступят продюсерами «Залетной свадьбы».
версия для печати
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Блейк ЛайвлиРайан Рейнольдс
фильмы
Идеальный голосТелохранитель киллера

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Кан
30 января ушёл из жизни актёр Игорь Кан.
Мишель Легран
26 января ушёл из жизни композитор Мишель Легран
Душан Макавеев
25 января ушёл из жизни режиссёр Душан Макавеев.
Станислав Долгошеев
25 января ушел из жизни актер Станислав Долгошеев.

День рождения >>

Александра Бражникова
Юрий Волков
Ирина Гордина
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Игорь Поселенов
Василий Софронов
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Цветана Манева
Эльза Мартинелли
Ванесса Редгрейв
Дэвид Уэйн
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Фаворитка
биография, исторический фильм
Великобритания, Ирландия, США, 2018
Мирай из будущего
детский фильм, драма, семейное кино
Япония, 2018
Приключения Аладдина
комедия, сказка, фэнтези
Франция, 2018
Ангел
биография, драма, криминальный фильм
Аргентина, Испания, 2018
Белый парень Рик
драма, криминальный фильм
США, 2018
Зубы, писать и в постель!
комедия
Франция, 2018
Рассвет
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, 2019
Русский бес
нуар (черный фильм), притча, триллер
Россия, 2018
Семья по-быстрому
комедия
США, 2018
Сила девяти богов
боевик, семейное кино, фэнтези
Таиланд, 2018
Стажёр
комедия
Италия, 2018
Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью