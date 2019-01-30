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Джейсон Блум спродюсирует нового «Человека-невидимку»

30 января
2019 год

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30 января 2019
Студия Universal после долгого молчания, связанного с провалом «Мумии» с Томом Крузом в 2017 году, все-таки возвращается к идее реанимировать монстров классических фильмов и создать свою «Темную вселенную». В частности, началась активная работа над перезапуском «Человека-невидимки» по роману Герберта Уэллса.

Джейсон Блум спродюсирует нового «Человека-невидимку»

Как сообщает Variety, режиссером картины выступит Ли Уоннелл, автор недавнего «Апгрейда», а продюсером станет Джейсон Блум, который через свою компанию Blumhouse и займется производством проекта для Universal. Уоннелл также выступит автором сценария ленты.

Информация о перезапуске «Человека-невидимки» появляется не впервые. Долгое время ходили слухи, что заглавную роль в фильме сыграет Джонни Депп. Однако сейчас источники Variety утверждают, что актера точно не будет ни в этом, ни в последующих проектах «Темной вселенной» (если они, конечно, вообще появятся).

Роман Герберта Уэллса неоднократно экранизировался за рубежом и даже в СССР, однако самой известной его экранизацией является как раз фильм студии Universal, снятый Джеймсом Уэйлом в 1933 году.
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