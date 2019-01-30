Джейсон Блум спродюсирует нового «Человека-невидимку»

Студия Universal после долгого молчания, связанного с провалом «Мумии
» с Томом Крузом
в 2017 году, все-таки возвращается к идее реанимировать монстров классических фильмов и создать свою «Темную вселенную». В частности, началась активная работа над перезапуском «Человека-невидимки
» по роману Герберта Уэллса.
Как сообщает Variety
, режиссером картины выступит Ли Уоннелл
, автор недавнего «Апгрейда
», а продюсером станет Джейсон Блум
, который через свою компанию Blumhouse и займется производством проекта для Universal. Уоннелл также выступит автором сценария ленты.
Информация о перезапуске «Человека-невидимки» появляется не впервые. Долгое время ходили слухи, что заглавную роль в фильме сыграет Джонни Депп
. Однако сейчас источники Variety утверждают, что актера точно не будет ни в этом, ни в последующих проектах «Темной вселенной» (если они, конечно, вообще появятся).
Роман Герберта Уэллса неоднократно экранизировался за рубежом и даже в СССР
, однако самой известной его экранизацией является как раз фильм
студии Universal, снятый Джеймсом Уэйлом в 1933 году.