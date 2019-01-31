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Александру Пороховщикову исполнилось бы 80 лет

31 января
2019 год

Новости кино >>
31 января 2019
Сегодня, 31 января, исполнилось 80 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РФ, популярного актёра отечественного кино, театра и телевидения Александра Пороховщикова.

Александру Пороховщикову исполнилось бы 80 лет

Александр Шалвович родился 31 января 1939 года в Москве. Внук Александра Александровича Пороховщикова, — изобретателя первого в мире танка, конструктора самолёта, одного из первых гатчинских самолётов. С трёх лет воспитывался отчимом, военным архитектором. В 1954-м семья переехала в Магнитогорск. Учился в Челябинском медицинском институте. Продолжал заниматься боксом, организовал джаз-банд. Ушёл с третьего курса. В 1960-1966 годах — мебельщик-реквизитор театра имени Евгения Вахтангова, совмещал работу и учёбу. Окончил актёрский факультет при Всероссийском театральном обществе и Щукинское театральное училище, куда был принят в мастерскую Марианны Тер-Захаровой. Училище оканчивал как острохарактерный комедийный актёр и сразу был приглашён в Театр Сатиры. С 1971-го — актёр Театра на Таганке, с 1981-го служил в театре имени Пушкина.

В кино дебютировал ролью Василя в киноповести «Поиск», вышедшей в 1968-м. На его счету более 100 ролей в кино, театре и на телевидении. Мастер играл в таких фильмах и сериалах, как «Гори, гори моя звезда», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Звезда пленительного счастья», «Капитан Немо», «Город принял», «С любимыми не расставайтесь», «Два долгих гудка в тумане», «Завещание профессора Доуэля», «Этот фантастический мир», «Следствие ведут Знатоки», «Цензуру к памяти не допускаю», «"Тридцатого" - уничтожить!», «Ворошиловский стрелок», «День рождения Буржуя», «Женщин обижать не рекомендуется», «Империя под ударом», «Чёрная комната», «Дальнобойщики», «Кадетство», «Исаев», «Дальнобойщики» и многие другие.

«Свой среди чужих, чужой среди своих»

В 1989-м основал одну из первых в СССР частных киностудий — Творческую экспериментальную мастерскую «Родина» и стал её директором. С 1998-го преподавал актёрское мастерство в РАТИ, был художественным руководителем актёрского курса. В качестве режиссёра поставил несколько работ, включая картину «Цензуру к памяти не допускаю», к которой сам написал сценарий.

Обладатель около десятка наград, среди которых главный приз «Золотой парус» на кинофестивале российского кино в Сан-Рафаэле, две награды международного кинофестиваля «Бригантина», специальный приз имени Александра Твардовского за режиссёрскую работу на Всероссийском кинофестивале актёров-режиссёров «Золотой феникс» и Орден Петра Великого I степени. Скончался 15 апреля 2012 года в московской больнице. Похоронен в селе Рождественно Мытищинского района Московской области рядом с матерью и отчимом.
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