Зомби вновь захватили Зака Снайдера

Зак Снайдер
вернулся к зомби спустя 15 лет после ремейка «Рассвета мертвецов»
. Согласно THR
, Netflix доверил режиссёру постановку хоррора «Армия мёртвых»
(Army of the Dead).
Идею придумал сам Снайдер, а сценарий сочинил Джоби Харолд
(«Меч короля Артура»
). Зрителям поведают о том, как команда наёмников в самый разгар зомби-эпидемии, охватившей Лас-Вегас, решает проникнуть в карантинную зону для того, чтобы совершить дерзкое ограбление на большую сумму.
Режиссёр уверяет, что Netflix предоставил ему полную творческую свободу. Съёмки запланированы на лето, а в прокате ленту следует ожидать летом 2020-го.
История данного проекта началась в далёком 2007 году, когда за его разработку взялась студия Warner Bros. Позднее он достался стриминговому сервису, не пожалевшему на производство 90 миллионов долларов.