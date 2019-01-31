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Зомби вновь захватили Зака Снайдера

31 января
2019 год

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31 января 2019
Зак Снайдер вернулся к зомби спустя 15 лет после ремейка «Рассвета мертвецов». Согласно THR, Netflix доверил режиссёру постановку хоррора «Армия мёртвых» (Army of the Dead).

Идею придумал сам Снайдер, а сценарий сочинил Джоби Харолд («Меч короля Артура»). Зрителям поведают о том, как команда наёмников в самый разгар зомби-эпидемии, охватившей Лас-Вегас, решает проникнуть в карантинную зону для того, чтобы совершить дерзкое ограбление на большую сумму.

Зомби вновь захватили Зака Снайдера
фото: screenrant.com

Режиссёр уверяет, что Netflix предоставил ему полную творческую свободу. Съёмки запланированы на лето, а в прокате ленту следует ожидать летом 2020-го.

История данного проекта началась в далёком 2007 году, когда за его разработку взялась студия Warner Bros. Позднее он достался стриминговому сервису, не пожалевшему на производство 90 миллионов долларов.
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