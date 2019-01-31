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Питер Джексон приступил к работе над документальной лентой о группе The Beatles

31 января
2019 год

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31 января 2019
Питер Джексон решил не расставаться с документалистикой. Следующей неигровой работой известного новозеландского режиссёра станет картина о группе The Beatles, основанная на видеозаписях, которые легендарная четвёрка сделала в 1969-м, когда работала над своим последним альбомом Let It Be. Об этом сообщает Deadline.

По словам Джексона, «55 часов не изданных ранее видеороликов и 140 часов аудио гарантируют, что этот фильм станет тем рассказом о произошедшем, о котором поклонники Beatles давно мечтали. Похоже на то, как будто машина времени переносит нас в 1969 год, и вот мы сидим в студии, наблюдая, как четверо друзей вместе сочиняют отличную музыку».

Питер Джексон приступил к работе над документальной лентой о группе The Beatles
фото: bandwagon.asia

Режиссёр вновь обратится к возможностям реставрации видео, использованным им во время работы над документальной лентой «Они никогда не станут старше», где были восстановлены и раскрашены хроникальные кадры эпохи Первой мировой войны.

Новая картина Питера Джексона, предположительно, выйдет в 2020-м, когда альбому исполнится 50 лет. Лента создаётся при сотрудничестве Пола Маккартни, Ринго Старра, Йоко Оно и Оливии Харрисон.
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