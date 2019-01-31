Питер Джексон приступил к работе над документальной лентой о группе The Beatles

Питер Джексон
решил не расставаться с документалистикой. Следующей неигровой работой известного новозеландского режиссёра станет картина о группе The Beatles
, основанная на видеозаписях, которые легендарная четвёрка сделала в 1969-м, когда работала над своим последним альбомом Let It Be
. Об этом сообщает Deadline
.
По словам Джексона, «55 часов не изданных ранее видеороликов и 140 часов аудио гарантируют, что этот фильм станет тем рассказом о произошедшем, о котором поклонники Beatles давно мечтали. Похоже на то, как будто машина времени переносит нас в 1969 год, и вот мы сидим в студии, наблюдая, как четверо друзей вместе сочиняют отличную музыку».
Режиссёр вновь обратится к возможностям реставрации видео, использованным им во время работы над документальной лентой «Они никогда не станут старше»
, где были восстановлены и раскрашены хроникальные кадры эпохи Первой мировой войны.
Новая картина Питера Джексона, предположительно, выйдет в 2020-м, когда альбому исполнится 50 лет. Лента создаётся при сотрудничестве Пола Маккартни
, Ринго Старра
, Йоко Оно
и Оливии Харрисон
.