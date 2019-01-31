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Умер Дик Миллер

31 января
2019 год

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31 января 2019
30 января в возрасте 90 лет умер любимый актёр Джо Данте, мастер эпизода Дик Миллер, сообщает The Hollywood Reporter.

«Благодаря его чувству юмора и тому уникальному взгляду, которым он смотрел на мир, он нашёл много друзей, которые были с ним всю жизнь, а также фанатов по всему миру», — процитировало издание слова представителя актёра, умершего от естественных причин в кругу родных и близких.

Умер Дик Миллер

Ричард Миллер родился 25 декабря 1928 года в Бронксе, Нью-Йорк. Отслужив в армии и серьёзно позанимавшись боксом, в 50-х он отправился в Лос-Анджелесе, где его заметил Роджер Корман. Актёр стал визитной карточкой Кормана и Данте, а также неоднократно снимался у Роберта Земекиса и Джонатана Каплана.

На счету Миллера 182 роли в кино и на телевидении. Его можно увидеть в таких классических лентах и сериалах, как «Ведро крови», «Маленький магазинчик ужасов», «Пираньи», «Вой», «Гремлины», «Терминатор», «После работы», «Внутреннее пространство», «Детективное агентство "Лунный свет"», «Звёздный путь: Следующее поколение», «Солдатики», «Скорая помощь» и многие другие.
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