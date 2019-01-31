Умер Дик Миллер

30 января
в возрасте 90
лет умер любимый актёр Джо Данте
, мастер эпизода Дик Миллер
, сообщает The Hollywood Reporter
.
«Благодаря его чувству юмора и тому уникальному взгляду, которым он смотрел на мир, он нашёл много друзей, которые были с ним всю жизнь, а также фанатов по всему миру», —
процитировало издание слова представителя актёра, умершего от естественных причин в кругу родных и близких.
Ричард Миллер
родился 25 декабря 1928
года в Бронксе, Нью-Йорк. Отслужив в армии и серьёзно позанимавшись боксом, в 50-х он отправился в Лос-Анджелесе, где его заметил Роджер Корман
. Актёр стал визитной карточкой Кормана и Данте, а также неоднократно снимался у Роберта Земекиса
и Джонатана Каплана
.
На счету Миллера 182 роли в кино и на телевидении. Его можно увидеть в таких классических лентах и сериалах, как «Ведро крови»
, «Маленький магазинчик ужасов»
, «Пираньи»
, «Вой»
, «Гремлины»
, «Терминатор»
, «После работы»
, «Внутреннее пространство»
, «Детективное агентство "Лунный свет"»
, «Звёздный путь: Следующее поколение»
, «Солдатики»
, «Скорая помощь»
и многие другие.