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Кукла Чаки поселится на Syfy

31 января
2019 год

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31 января 2019
Грядущий сериал «Детские игры», посвящённый Чаки, нашёл пристанище на канале Syfy, уверяет Deadline.

Создатель смертоносной куклы Дон Манчини выступит сценаристом и исполнительным продюсером телешоу.

Кукла Чаки поселится на Syfy
фото: longroom.com

Сюжет развернётся сразу после событий последнего фильма хоррор-серии «Культ Чаки», а называться шоу будет в честь первой части. Манчини обещает «мрачность и тревожность».

Чаки вновь заговорит голосом Брэда Дурифа. Продюсерами заявлены бессменный Дэвид Киршнер и Ник Антоска. Первый сезон, скорее всего, будет состоять из восьми часовых серий.
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