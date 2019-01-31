Кукла Чаки поселится на Syfy

Грядущий сериал «Детские игры»
, посвящённый Чаки, нашёл пристанище на канале Syfy, уверяет Deadline
.
Создатель смертоносной куклы Дон Манчини
выступит сценаристом и исполнительным продюсером телешоу.
Сюжет развернётся сразу после событий последнего фильма хоррор-серии «Культ Чаки»
, а называться шоу будет в честь первой части. Манчини обещает «мрачность и тревожность»
.
Чаки вновь заговорит голосом Брэда Дурифа
. Продюсерами заявлены бессменный Дэвид Киршнер
и Ник Антоска
. Первый сезон, скорее всего, будет состоять из восьми часовых серий.