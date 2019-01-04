«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» собрал в прокате миллиард

Комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
с Александром Петровым
, продолжающая события популярного сериала
ТНТ, заработала в прокате более одного миллиарда рублей.
Согласно данным ЕАИС
, в премьерный день, 20 декабря, ленте удалось собрать 52 миллиона, за первый уикенд — почти 314 млн рублей, а за второй — около 230 млн.
Для сравнения
кинокомикс DC «Аквамен»
, стартовавший 13 декабря, достиг отметки в миллиард лишь в новогодние праздники. При этом большую часть кассы картина собрала за первый уикенд, когда российские зрители потратили на фильм 502 миллиона рублей.
Итоги новогодней битвы среди российских картин на данный момент выглядят следующим образом. Военный боевик Алексея Сидорова «Т-34»
заработал 527 миллионов. Далее следуют киноальманах «Ёлки последние»
с 438 млн и мультфильм «Три богатыря и наследница престола»
с 282 млн. Четвёртая часть анимационной серии «Снежная королева»
, вышедшая 1 января, пока что может похвастаться заработком в 67 миллионов рублей.