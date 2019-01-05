Умер Иван Бортник

4 января
на 80
-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, народный артист России, друг Владимира Высоцкого
, актёр Театра на Таганке Иван Бортник
.
О смерти коллеги сообщил
в социальной сети Facebook Владислав Маленко
: «Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник... к Володе Высоцкому ушёл».
Как сообщила ТАСС
супруга актёра Татьяна Борзых
, её муж «скончался вчера в 23:00. Врачи говорят, что скорее всего тромб».
Иван Сергеевич Бортник
родился в Москве 16 апреля 1939
года. Учился в ГИТИСе и Щукинском театральном училище. В 1960-е работал в Театре имени Гоголя
, а в 1967-м перешёл в Театр на Таганке
, с которым не расставался до конца жизни. На сцене театра его можно было увидеть в таких спектаклях, как «Пугачёв»
, «Гамлет»
, «Мать»
, «На дне»
, «Живой»
, «Три сестры»
, «Павшие и живые»
, «Деревянные кони»
, «Борис Годунов»
и «Владимир Высоцкий»
.
Мастер воплотил запоминающиеся образы в фильмах «Место встречи изменить нельзя»
, «Родня»
, «Иван да Марья»
, «Вторая попытка Виктора Крохина»
, «Объяснение в любви»
, «Зеркало для героя»
, «Мусульманин»
, «Антикиллер»
, «Мама, не горюй!»
и других. Всего на его счету около 50
ролей в кино.