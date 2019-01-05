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Умер Иван Бортник

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Новости кино >>
5 января 2019
4 января на 80-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, народный артист России, друг Владимира Высоцкого, актёр Театра на Таганке Иван Бортник.

О смерти коллеги сообщил в социальной сети Facebook Владислав Маленко: «Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник... к Володе Высоцкому ушёл». Как сообщила ТАСС супруга актёра Татьяна Борзых, её муж «скончался вчера в 23:00. Врачи говорят, что скорее всего тромб».

Умер Иван Бортник

Иван Сергеевич Бортник родился в Москве 16 апреля 1939 года. Учился в ГИТИСе и Щукинском театральном училище. В 1960-е работал в Театре имени Гоголя, а в 1967-м перешёл в Театр на Таганке, с которым не расставался до конца жизни. На сцене театра его можно было увидеть в таких спектаклях, как «Пугачёв», «Гамлет», «Мать», «На дне», «Живой», «Три сестры», «Павшие и живые», «Деревянные кони», «Борис Годунов» и «Владимир Высоцкий».

Мастер воплотил запоминающиеся образы в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Иван да Марья», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Объяснение в любви», «Зеркало для героя», «Мусульманин», «Антикиллер», «Мама, не горюй!» и других. Всего на его счету около 50 ролей в кино.
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Умер Иван Бортник фотографии
Умер Иван Бортник фотографии
Умер Иван Бортник фотографии
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Иван Бортник
4 января ушёл из жизни актёр Иван Бортник.

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