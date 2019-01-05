Клэнси Брауну исполнилось 60 лет

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«Чёрная пантера» и «Тихое место» номинированы на премию Гильдии продюсеров Америки

Дэнни ДеВито откликнулся на зов джунглей

5 января

Умер Иван Бортник

Популярный советский и российский актёр скончался на 80-м году жизни.