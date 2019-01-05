Клэнси Брауну исполнилось 60 лет

Сегодня, 5 января
, исполнилось 60
лет популярному американскому актёру Клэнси Брауну
, запомнившемуся зрителям по ролям отрицательных персонажей.
Кларенс Джей (Клэнси) Браун III
родился в семье музыкантки Джойс Элдридж
и конгрессмена Огайо Кларенса Брауна-младшего 5 января 1959
года в городе Урбана. Его отец возглавлял газету Brown Publishing Company, основанную дедом Кларенсом Брауном
. Окончил St. Albans School в Вашингтоне, затем получил стипендию в Северо-Западном университете и вошёл в Братство Сигма Чи. На желание стать актёром сильно повлияли труды Уильяма Шекспира, с которыми его познакомил сосед по комнате.
В 1983-м актёр дебютировал в сериале «Дюки из Хаззарда»
и драме Рика Розентала «Плохие парни»
. Из-за его комплекции и низкого голоса Брауна, в основном, приглашают играть роли отрицательных героев. Он воплотил образы Роухайда в «Приключениях Бакару Банзая в восьмом измерении»
, Виктора Крюгера в «Горце»
, Ника Манна в «Воронёной стали»
, капитана Байрона в «Побеге из Шоушенка»
, Смита в «Флаббере-попрыгунчике»
, сержанта Зима в «Звёздном десанте»
, доктора Эллиса Уэста в «Скорой помощи»
, Джастина Кроу в «Карнавале»
, Джо Инмана в «Остаться в живых»
, Чернорука в «Варкрафте»
, Угрюмого Джо в «Балладе Бастера Скраггса»
и Виктора в «Невесте»
.
На счету Клэнси Брауна более 270
ролей в кино и на телевидении. Актёр также озвучивает персонажей мультфильмов и видеоигр. Его голосом говорит Мистер Крабс в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны»
и Доктор Нео Кортекс в серии игр Crash Bandicoot
. В прошлом году его можно было увидеть в игре Дэвида Кейджа Detroit: Become Human
.