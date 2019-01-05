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Клэнси Брауну исполнилось 60 лет

5 января
2019 год
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5 января 2019
Сегодня, 5 января, исполнилось 60 лет популярному американскому актёру Клэнси Брауну, запомнившемуся зрителям по ролям отрицательных персонажей.

В образе Кургана

Кларенс Джей (Клэнси) Браун III родился в семье музыкантки Джойс Элдридж и конгрессмена Огайо Кларенса Брауна-младшего 5 января 1959 года в городе Урбана. Его отец возглавлял газету Brown Publishing Company, основанную дедом Кларенсом Брауном. Окончил St. Albans School в Вашингтоне, затем получил стипендию в Северо-Западном университете и вошёл в Братство Сигма Чи. На желание стать актёром сильно повлияли труды Уильяма Шекспира, с которыми его познакомил сосед по комнате.

В 1983-м актёр дебютировал в сериале «Дюки из Хаззарда» и драме Рика Розентала «Плохие парни». Из-за его комплекции и низкого голоса Брауна, в основном, приглашают играть роли отрицательных героев. Он воплотил образы Роухайда в «Приключениях Бакару Банзая в восьмом измерении», Виктора Крюгера в «Горце», Ника Манна в «Воронёной стали», капитана Байрона в «Побеге из Шоушенка», Смита в «Флаббере-попрыгунчике», сержанта Зима в «Звёздном десанте», доктора Эллиса Уэста в «Скорой помощи», Джастина Кроу в «Карнавале», Джо Инмана в «Остаться в живых», Чернорука в «Варкрафте», Угрюмого Джо в «Балладе Бастера Скраггса» и Виктора в «Невесте».

На счету Клэнси Брауна более 270 ролей в кино и на телевидении. Актёр также озвучивает персонажей мультфильмов и видеоигр. Его голосом говорит Мистер Крабс в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны» и Доктор Нео Кортекс в серии игр Crash Bandicoot. В прошлом году его можно было увидеть в игре Дэвида Кейджа Detroit: Become Human.
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В образе Кургана
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В образе Кургана
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