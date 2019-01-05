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5 января 2019
/
«Чёрная пантера» и «Тихое место» номинированы на премию Гильдии продюсеров Америки
«Чёрная пантера» и «Тихое место» номинированы на премию Гильдии продюсеров Америки
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5 января 2019
Объявлены номинанты ежегодной премии
Гильдии продюсеров Америки
(Producers Guild of America). Список претендентов опубликовал
Deadline
.
фото:
variety.com
На звание лучшего фильма претендуют
«Безумно богатые азиаты» Джона М. Чу
,
«Богемская рапсодия» Брайана Сингера
,
«Власть» Адама Маккея
,
«Звезда родилась» Брэдли Купера
,
«Зелёная книга» Питера Фаррелли
,
«Рома» Альфонсо Куарона
,
«Тихое место» Джона Красински
,
«Фаворитка» Йоргоса Лантимоса
,
«Чёрная пантера» Райана Куглера
и
«Чёрный клановец» Спайка Ли
. В номинацию «Лучший мультфильм» включены
«Гринч»
,
«Остров собак»
,
«Ральф против интернета»
,
«Суперсемейка 2»
и
«Человек-паук: Через вселенные»
.
Среди драматических сериалов на победу могут рассчитывать
«Американцы»
,
«Лучше звоните Солу»
,
«Озарк»
,
«Рассказ служанки»
и
«Это мы»
, а среди комедийных —
«Атланта»
,
«Барри»
,
«Блеск
»,
«В лучшем мире»
и
«Невероятная миссис Мейзел»
. В категории «Лучший мини-сериал» оказались
«Маньяк»
,
«Острые предметы»
,
«Побег из тюрьмы Даннемора»
,
«Романовы»
и
«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»
.
30-я ежегодная церемония вручения наград PGA состоится 19 января в Беверли-Хиллз.
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