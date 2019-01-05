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«Чёрная пантера» и «Тихое место» номинированы на премию Гильдии продюсеров Америки

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5 января 2019
Объявлены номинанты ежегодной премии Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild of America). Список претендентов опубликовал Deadline.

«Чёрная пантера» и «Тихое место» номинированы на премию Гильдии продюсеров Америки
фото: variety.com

На звание лучшего фильма претендуют «Безумно богатые азиаты» Джона М. Чу, «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, «Власть» Адама Маккея, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Зелёная книга» Питера Фаррелли, «Рома» Альфонсо Куарона, «Тихое место» Джона Красински, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Чёрная пантера» Райана Куглера и «Чёрный клановец» Спайка Ли. В номинацию «Лучший мультфильм» включены «Гринч», «Остров собак», «Ральф против интернета», «Суперсемейка 2» и «Человек-паук: Через вселенные».

Среди драматических сериалов на победу могут рассчитывать «Американцы», «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Рассказ служанки» и «Это мы», а среди комедийных — «Атланта», «Барри», «Блеск», «В лучшем мире» и «Невероятная миссис Мейзел». В категории «Лучший мини-сериал» оказались «Маньяк», «Острые предметы», «Побег из тюрьмы Даннемора», «Романовы» и «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений».

30-я ежегодная церемония вручения наград PGA состоится 19 января в Беверли-Хиллз.
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