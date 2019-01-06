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Сезон с Данилой Козловским станет для «Викингов» последним

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6 января 2019
Сериал канала History «Викинги» завершится шестым сезоном, последние серии которого выйдут на экраны в 2020 году, сообщает Deadline.

Сезон с Данилой Козловским станет для «Викингов» последним

Премьера «Викингов», над которыми работает автор «Тюдоров» и «Елизаветы» Майкл Херст, состоялась в марте 2013 года. Сериал был создан на основе скандинавских саг о набегах викингов раннего средневековья на Британские острова, ключевым персонажем был известный по сагам вождь викингов Рагнар Лодброк, однако в пятом сезона история сконцентрировалась уже на сыновьях Рагнара. Пятый сезон должен завершиться 30 января этого года.

Шестой сезон будет включать в себя 20 эпизодов. Как и предыдущий сезон он выйдет двумя частями – одна во второй половине 2019 года, вторая – в 2020 году. Одну из ключевых ролей в шестом сезоне сыграет российский актер Данила Козловский.

По информации Deadline, несмотря на то, что «Викинги» завершатся шестым сезоном, Майкл Херст и студия MGM Television думают над расширением вселенной сериала. В случае если этот, пока находящийся совсем на начальном этапе проект, получит добро, над ним будет работать та же команда, что и над «Викингами», плюс к ним может присоединиться сценарист «Крепкого орешка» и «Беглеца» Джеб Стюарт.
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