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Новости кино «Аквамен» обошел «Темного рыцаря» Фильм с Джейсоном Момоа стал самым кассовым для DC в международном прокате.

Ролики фильмов «На паузе» Спустя 8 лет после расставания Элис и Алан случайно встречаются в аэропорту, чтобы дать друг другу еще один шанс.

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Новости кино Сезон с Данилой Козловским станет для «Викингов» последним Масштабная сага канала History завершится в 2020 году.

Главная тема Лучший фильм на иностранном языке: 10 американских ремейков зарубежных картин От Хичкока, переснявшего свой же фильм, до Финчера и Скорсезе, вдохновившихся скандинавским детективом и гонконгским боевиком

Новости кино «Чёрная пантера» и «Тихое место» номинированы на премию Гильдии продюсеров Америки Церемония вручения наград состоится 19 января.

Рецензии на фильмы «Пирсинг»: Сложный прикол Миа Васиковска и Кристофер Эббот любовно режут друг друга