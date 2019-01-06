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«Аквамен» обошел «Темного рыцаря»

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Новости кино >>
6 января 2019
Фильм Джеймса Вана «Аквамен» принес новые рекорды для киновселенной DC. На данный момент лента с Джейсоном Момоа в главной роли собрала в общей сложности 887,6 млн долларов, из которых 649,3 пришлись на международный прокат.

«Аквамен» обошел «Темного рыцаря»

Это самый высокий показатель иностранной выручки для фильмов DC. Ранее рекорд принадлежал картине «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана. Он получал 636,8 млн долларов. Общие же сборы фильма Нолана с учетом американского проката составляли 1 млрд долларов. До этого показателя «Аквамен» пока не добрался.

Зато фильм Джеймса Вана уже успел получить больше картины «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (873,6 млн долларов), которая до этого считалась самой кассовой в новой – расширенной – киновселенной DC.
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АкваменБэтмен против Супермена: На заре справедливостиТёмный рыцарь: Возрождение легенды

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