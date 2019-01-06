«Аквамен» обошел «Темного рыцаря»

Фильм Джеймса Вана
«Аквамен
» принес новые рекорды для киновселенной DC. На данный момент лента с Джейсоном Момоа
в главной роли собрала в общей сложности 887,6 млн долларов, из которых 649,3 пришлись на международный прокат.
Это самый высокий показатель иностранной выручки для фильмов DC. Ранее рекорд принадлежал картине «Темный рыцарь: Возрождение легенды
» Кристофера Нолана
. Он получал 636,8 млн долларов. Общие же сборы фильма Нолана с учетом американского проката составляли 1 млрд долларов. До этого показателя «Аквамен» пока не добрался.
Зато фильм Джеймса Вана уже успел получить больше картины «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
» (873,6 млн долларов), которая до этого считалась самой кассовой в новой – расширенной – киновселенной DC.