«Т-34» покорился миллиард

Фильм Алексея Сидорова
«Т-34
» в воскресенье вечером преодолел отметку в 1 млрд рублей кассовых сборов, свидетельствуют данные ЕАИС
.
Это уже вторая российская картина, которая на новогодних праздниках смогла освоить миллиардный рубеж. Первой стала
комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
», которая на данный момент собрала 1,25 млрд рублей). Примечательно, что и в военной драме, и в комедии главную роль исполняет актер Александр Петров
.
По итогам 2018-го больше миллиарда в национальном прокате получили лишь две отечественные ленты – кассовый рекордсмен «Движение вверх
» (почти 3 млрд рублей) и музыкальная мелодрама «Лед
» (1,5 млрд рублей и все тот же Александр Петров в одной из главных ролей). Вероятно, что по итогам 2019-го список российских миллиардеров будет более внушительным.