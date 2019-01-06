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«Т-34» покорился миллиард

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Новости кино >>
6 января 2019
Фильм Алексея Сидорова «Т-34» в воскресенье вечером преодолел отметку в 1 млрд рублей кассовых сборов, свидетельствуют данные ЕАИС.

«Т-34» покорился миллиард

Это уже вторая российская картина, которая на новогодних праздниках смогла освоить миллиардный рубеж. Первой стала комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», которая на данный момент собрала 1,25 млрд рублей). Примечательно, что и в военной драме, и в комедии главную роль исполняет актер Александр Петров.

По итогам 2018-го больше миллиарда в национальном прокате получили лишь две отечественные ленты – кассовый рекордсмен «Движение вверх» (почти 3 млрд рублей) и музыкальная мелодрама «Лед» (1,5 млрд рублей и все тот же Александр Петров в одной из главных ролей). Вероятно, что по итогам 2019-го список российских миллиардеров будет более внушительным.
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