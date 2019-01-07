«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус» как лучшая драма

«Золотой глобус» за лучший драматический фильм 2018 года достался байопику «Богемская рапсодия», исполнитель роли Фредди Меркьюри – Рами Малек – назван лучшим актером. Церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе. А вот режиссерскому дебюту Брэдли Купера «Звезда родилась», который многие считали фаворитом премии, достался лишь «Золотой глобус» за лучшую песню. «Черная пантера», впрочем, и вовсе осталась без наград.
фото: "Богемская рапсодия"
В категории «лучшая комедия или мюзикл» победу одержала «Зелёная книга» Питера Фаррелли, этой же картине, рассказывающей о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году, досталась и награда за лучший сценарий. Кроме того, «Золотым глобусом» за лучшую мужскую роль второго плана отметили сыгравшего в «Зелёной книге» Махершалу Али. З