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«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус» как лучшая драма

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Новости кино >>
7 января 2019
«Золотой глобус» за лучший драматический фильм 2018 года достался байопику «Богемская рапсодия», исполнитель роли Фредди Меркьюри – Рами Малек – назван лучшим актером. Церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе. А вот режиссерскому дебюту Брэдли Купера «Звезда родилась», который многие считали фаворитом премии, достался лишь «Золотой глобус» за лучшую песню. «Черная пантера», впрочем, и вовсе осталась без наград.

«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус» как лучшая драма
фото: "Богемская рапсодия"

В категории «лучшая комедия или мюзикл» победу одержала «Зелёная книга» Питера Фаррелли, этой же картине, рассказывающей о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году, досталась и награда за лучший сценарий. Кроме того, «Золотым глобусом» за лучшую мужскую роль второго плана отметили сыгравшего в «Зелёной книге» Махершалу Али. З

Лучшим зарубежным фильмом ожидаемо была названа «Рома» Альфонсо Куарон, а сам он получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. В этой категории ему противостояли Брэдли Купер («Звезда Родилась»), Питер Фаррелли («Зелёная книга»), Спайк Ли («Чёрный клановец») и Адам Маккей («Власть»). Лучшим анимационным фильмом стал «Человек-паук: Через вселенные».
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«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус» как лучшая драма фотографии
«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус» как лучшая драма фотографии
«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус» как лучшая драма фотографии
«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус» как лучшая драма фотографии
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