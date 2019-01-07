Кристиан Бейл и Гленн Клоуз стали лучшими актерами на «Золотом глобусе»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила лауреатов премии «Золотой глобус». 76-я церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе.
Свой второй в карьере «Золотой глобус» получил Кристиан Бейл
, сыгравший в фильме «Власть
». Лучшей комедийной актрисой кино стала Оливия Колман
за роль королевы Анны в ленте «Фаворитка
».
фото: "Фаворитка"
В драматических номинациях победу одержали Гленн Клоуз
за работу в картине «Жена
» и Рами Малек
за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии
».
Лучшим актером комедийного сериала стал Майкл Дуглас
, сыгравший в «Методе Комински
». В драматической категории победу одержал Ричард Мэдден
, сыгравший главную роль в сериале «Телохранитель
». Для него это первый «Золотой глобус».
За женскую драматическую роль наградили ведущую церемонии Сандру О
– за работу в сериале «Убивая Еву
». Лучшей комедийной актрисой стала «Удивительная миссис Мейзел
» – Рэйчел Броснахэн
.
Лучшей актрисой мини-сериала названа Патриша Аркетт
, сыгравшая в «Побеге из тюрьмы Даннемора
», актером – Даррен Крисс
за сериал «Американская история преступлений
: Убийство Джанни Версаче».
«Золотой глобус» за роли второго плана в сериалах получили Бен Уишоу
(«Чрезвычайно английский скандал
») и Патриша Кларксон
(«Острые предметы
»). За роли второго плана в кино наградой отметили Реджину Кинг
(«Если Бил-стрит могла бы заговорить
») и Махершалу Али
(«Зелёная книга»).