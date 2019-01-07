«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» отмечена «Золотым глобусом»

Премию Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» за лучший телефильм прошедшего сезона получила «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче
». 76-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.
Лучшим драматическим сериалом стали «Американцы
», которых эксперты предпочли проектам «Телохранитель
», «Возвращение домой», «Убивая Еву
» и «Поза
». Главным комедийным сериалом назван «Метод Комински
». Исполнивший в нем главную роль Майкл Дуглас
отмечен актерским «Золотым глобусом». В драматической категории победу одержал Ричард Мэдден
, сыгравший в сериале «Телохранитель
». Для него это первый «Золотой глобус».
За женскую драматическую роль наградили ведущую церемонии Сандру О
– за работу в сериале «Убивая Еву
». Лучшей комедийной актрисой стала «Удивительная миссис Мейзел
» – Рэйчел Броснахэн
.
Лучшей актрисой мини-сериала названа Патриша Аркетт
, сыгравшая в «Побеге из тюрьмы Даннемора
», актером – Даррен Крисс
за сериал «Американская история преступлений
: Убийство Джанни Версаче».
«Золотой глобус» за роли второго плана в сериалах получили Бен Уишоу
(«Чрезвычайно английский скандал
») и Патриша Кларксон
(«Острые предметы
»).