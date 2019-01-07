ревью

Новости кино Кристиан Бейл и Гленн Клоуз стали лучшими актерами на «Золотом глобусе» За работы в сериалах наградами отмечены Майкл Дуглас и Сандра О.

Новости кино «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» отмечена «Золотым глобусом» Победителями в телекатегориях также стали «Американцы» и «Метод Комински».

Новости кино «Т-34» покорился миллиард Фильм Алексея Сидорова стала вторым отечественным миллиардером 2019-го.

Главная тема Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года Анимационная афиша на новый год

Новости кино «Аквамен» обошел «Темного рыцаря» Фильм с Джейсоном Момоа стал самым кассовым для DC в международном прокате.

Ролики фильмов «На паузе» Спустя 8 лет после расставания Элис и Алан случайно встречаются в аэропорту, чтобы дать друг другу еще один шанс.

Главная тема Лучший фильм на иностранном языке: 10 американских ремейков зарубежных картин От Хичкока, переснявшего свой же фильм, до Финчера и Скорсезе, вдохновившихся скандинавским детективом и гонконгским боевиком