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«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» отмечена «Золотым глобусом»

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7 января 2019
Премию Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» за лучший телефильм прошедшего сезона получила «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче». 76-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» отмечена «Золотым глобусом»

Лучшим драматическим сериалом стали «Американцы», которых эксперты предпочли проектам «Телохранитель», «Возвращение домой», «Убивая Еву» и «Поза». Главным комедийным сериалом назван «Метод Комински». Исполнивший в нем главную роль Майкл Дуглас отмечен актерским «Золотым глобусом». В драматической категории победу одержал Ричард Мэдден, сыгравший в сериале «Телохранитель». Для него это первый «Золотой глобус».

За женскую драматическую роль наградили ведущую церемонии Сандру О – за работу в сериале «Убивая Еву». Лучшей комедийной актрисой стала «Удивительная миссис Мейзел» – Рэйчел Броснахэн.

Лучшей актрисой мини-сериала названа Патриша Аркетт, сыгравшая в «Побеге из тюрьмы Даннемора», актером – Даррен Крисс за сериал «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче».

«Золотой глобус» за роли второго плана в сериалах получили Бен УишоуЧрезвычайно английский скандал») и Патриша КларксонОстрые предметы»).
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Американская история преступленийМетод КоминскиОстрые предметыПобег из тюрьмы ДаннемораТелохранительУбивая Еву

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«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» отмечена «Золотым глобусом» фотографии
«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» отмечена «Золотым глобусом» фотографии
«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» отмечена «Золотым глобусом» фотографии
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