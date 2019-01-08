Дэйв Батиста присоединился к «Дюне» Вильнева

В актерском составе экранизации «Дюны
» Фрэнка Герберта, за постановку которой отвечает Дени Вильнев
, пополнение: одну из ролей в проекте сыграет Дэйв Батиста
, который ранее работал с Вильневым над лентой «Бегущий по лезвию 2049
».
Главную роль в новой «Дюне» играет Тимоти Шаламе
, также в картине снимается Ребекка Фергюсон
. Сценарий для ленты написали Эрик Рот
и Джон Спэйтс
.
«Дюна» – первая часть саги «Хроники Дюны». Эта книга принесла Герберту широкую популярность и стала одним из самых известных научно-фантастических романов XX века.
Действие романа разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.
Первая экранизация
романа, осуществлённая Дэвидом Линчем
, вышла в свет в 1984 году и, несмотря на провал в прокате, заслужила культовый статус у поклонников литературного первоисточника.