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Дэйв Батиста присоединился к «Дюне» Вильнева

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8 января 2019
В актерском составе экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта, за постановку которой отвечает Дени Вильнев, пополнение: одну из ролей в проекте сыграет Дэйв Батиста, который ранее работал с Вильневым над лентой «Бегущий по лезвию 2049».

Дэйв Батиста присоединился к «Дюне» Вильнева

Главную роль в новой «Дюне» играет Тимоти Шаламе, также в картине снимается Ребекка Фергюсон. Сценарий для ленты написали Эрик Рот и Джон Спэйтс.

«Дюна» – первая часть саги «Хроники Дюны». Эта книга принесла Герберту широкую популярность и стала одним из самых известных научно-фантастических романов XX века.

Действие романа разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.

Первая экранизация романа, осуществлённая Дэвидом Линчем, вышла в свет в 1984 году и, несмотря на провал в прокате, заслужила культовый статус у поклонников литературного первоисточника.
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