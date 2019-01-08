«Рома» и «Черная пантера» номинированы на премию Гильдии сценаристов США

Раздача «Золотых глобусов», окончившаяся неожиданным триумфом
«Богемской рапсодии
», завершилась, но «оскаровская гонка» в самом разгаре. Своих номинантов объявила Гильдия сценаристов США
.
В категории «оригинальный сценарий» представлены «Восьмой класс
» Бо Бёрнэма
, «Зеленая книга
» (Ник Валлелонга
, Брайан Карри
, Питер Фаррелли
), «Тихое место
» (Брайан Вудс
, Скотт Бек
, Джон Красински
), «Рома
» Альфонсо Куарона
и «Власть
» Адама МакКея
.
За премию Гильдии как лучший адаптированный сценарий будут бороться «Черный клановец
» (Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц, Кевин Уиллморт
, Спайк Ли
), «Черная пантера
» (Райан Куглер
, Джо Роберт Коул
), «Сможете ли вы меня простить?
» (Николь Холофсенер
, Джефф Уитти
), «Если Бил-стрит могла бы заговорить
» (Барри Дженкинс
) и «Звезда родилась
» (Эрик Рот
, Брэдли Купер
, Уилл Феттерс
).
Номинантами в категории неигрового кино стали «Фаренгейт 11/9
» (Fahrenheit 11/9) Майкла Мура
, Bathtubs Over Broadway Оззи Ингуанзо
и Давы Вайснант
, «В поисках величия
» (In Search of Greatness) Гейба Польски
и «Поколение благополучия
» (Generation Wealth) Лорен Гринфилд
.
Победители станут известны 17 февраля.