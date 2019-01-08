«Рома» и «Черная пантера» номинированы на премию Гильдии сценаристов США

анонс

8 января Дэйв Батиста присоединился к «Дюне» Вильнева В фильме также сыграют Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон.

7 января «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» отмечена «Золотым глобусом» Победителями в телекатегориях также стали «Американцы» и «Метод Комински».