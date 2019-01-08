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«Рома» и «Черная пантера» номинированы на премию Гильдии сценаристов США

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8 января 2019
Раздача «Золотых глобусов», окончившаяся неожиданным триумфом «Богемской рапсодии», завершилась, но «оскаровская гонка» в самом разгаре. Своих номинантов объявила Гильдия сценаристов США.

«Рома» и «Черная пантера» номинированы на премию Гильдии сценаристов США

В категории «оригинальный сценарий» представлены «Восьмой класс» Бо Бёрнэма, «Зеленая книга» (Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли), «Тихое место» (Брайан Вудс, Скотт Бек, Джон Красински), «Рома» Альфонсо Куарона и «Власть» Адама МакКея.

За премию Гильдии как лучший адаптированный сценарий будут бороться «Черный клановец» (Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц, Кевин Уиллморт, Спайк Ли), «Черная пантера» (Райан Куглер, Джо Роберт Коул), «Сможете ли вы меня простить?» (Николь Холофсенер, Джефф Уитти), «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (Барри Дженкинс) и «Звезда родилась» (Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс).

Номинантами в категории неигрового кино стали «Фаренгейт 11/9» (Fahrenheit 11/9) Майкла Мура, Bathtubs Over Broadway Оззи Ингуанзо и Давы Вайснант, «В поисках величия» (In Search of Greatness) Гейба Польски и «Поколение благополучия» (Generation Wealth) Лорен Гринфилд.

Победители станут известны 17 февраля.
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