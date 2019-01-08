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Бен Стиллер и Кэри Фукунага претендуют на награды американской Гильдии режиссеров

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8 января 2019
Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию в телевизионных категориях. В числе номинантов впервые претендующий на награду Бен Стиллер.

Бен Стиллер и Кэри Фукунага претендуют на награды американской Гильдии режиссеров

Работа Стиллера «Побег из тюрьмы Даннемора» представлены в категории «телефильм/мини-сериал». В ней также заявлены Кэри Фукунага с проектом «Маньяк», Барри Левинсон с «Патерно», Давид Лево и его телеверсия «Иисус Христос – суперзвезда. Концерт» и прошлогодний обладатель премии Гильдии режиссеров США Жан-Марк Валле, который на этот раз претендует на награду с сериалом «Острые предметы».

За работу в драматических сериалах Гильдия может наградить режиссеров «Озарка» (Джейсон Бейтман), «Родины» (Лесли Линка Глаттер), «Американцев» (Крис Лонг), «Наследников» (Адам МакКей), «Рассказа служанки» (Даина Рейд).

В числе претендентов на награду за работу в комедийных сериалах – Дональд Гловер и Хиро Мурай, снимавшие эпизоды «Атланты», Билл ХейдерБарри»), а также Дэниэл Палладино и Эми Шерман-Палладино, ответственные за эпизоды «Удивительной миссис Мейзел».

Церемония вручения наград состоится 2 февраля.
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