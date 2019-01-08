Бен Стиллер и Кэри Фукунага претендуют на награды американской Гильдии режиссеров

Гильдия режиссеров США
объявила номинантов на свою премию в телевизионных категориях. В числе номинантов впервые претендующий на награду Бен Стиллер
.
Работа Стиллера «Побег из тюрьмы Даннемора
» представлены в категории «телефильм/мини-сериал». В ней также заявлены Кэри Фукунага
с проектом «Маньяк
», Барри Левинсон
с «Патерно
», Давид Лево
и его телеверсия «Иисус Христос – суперзвезда. Концерт
» и прошлогодний обладатель премии Гильдии режиссеров США Жан-Марк Валле
, который на этот раз претендует на награду с сериалом «Острые предметы
».
За работу в драматических сериалах Гильдия может наградить режиссеров «Озарка
» (Джейсон Бейтман
), «Родины
» (Лесли Линка Глаттер
), «Американцев
» (Крис Лонг
), «Наследников
» (Адам МакКей
), «Рассказа служанки
» (Даина Рейд
).
В числе претендентов на награду за работу в комедийных сериалах – Дональд Гловер
и Хиро Мурай
, снимавшие эпизоды «Атланты
», Билл Хейдер
(«Барри
»), а также Дэниэл Палладино
и Эми Шерман-Палладино
, ответственные за эпизоды «Удивительной миссис Мейзел
».
Церемония вручения наград состоится 2 февраля.