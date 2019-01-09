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Брэдли Купер получил две номинации на премию американской Гильдии режиссёров

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9 января 2019
Брэдли Купер получил две номинации на кинопремию Гильдии режиссёров США, чья церемония вручения наград состоится 2 февраля. Создателя новой версии мюзикла «Звезда родилась» номинировали как лучшего режиссёра полнометражного фильма и за дебют.

Брэдли Купер получил две номинации на премию американской Гильдии режиссёров
фото: people.com

В список остальных претендентов на звание кинорежиссёра года, опубликованный на сайте гильдии, также включены Адам Маккей («Власть»), Альфонсо Куарон («Рома»), Спайк Ли («Чёрный клановец») и Питер Фаррелли («Зелёная книга»).

В категорию «лучший режиссёрский дебют», помимо Купера, попали Бо Бёрнэм («Восьмой класс»), Карлос Лопес Эстрада («Слепые пятна»), Мэттью Хайнемэн («Частная война») и Бутс Райли («Простите за беспокойство»).

Среди режиссёров-документалистов за награду поборются Морган Невилл («Будешь моим соседом?»), Рамелл Росс («Округ Хейл утром и вечером»), Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели («Свободный подъём в одиночку»), Тим Уордл («Три одинаковых незнакомца»), Бетси Уэст и Джули Коэн («РБГ»).
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