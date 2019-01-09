Юбилей Сюзанны Йорк

Сегодня, 9 января
, исполняется 80
лет со дня рождения популярной британской актрисы театра, кино и телевидения, сценариста и писательницы Сюзанны Йорк
.
Сюзанна Иоланда Флетчер
родилась 9 января 1939
года в лондонском районе Челси в семье банкира Саймона Уильяма Пила Викерса Флетчера
и дочери дипломата Джоан Ниты Мэри
. Родители развелись, когда ей было 11 лет. Увлеклась театром ещё в школе. Обучалась в Королевской академии драматического искусства, перед окончанием которой получила награду Ронсона как наиболее перспективный студент.
Телевизионный дебют актрисы состоялся в 1959-м, когда она сыграла в нескольких сериалах. Спустя год Йорк впервые появилась на большом экранев комедии «Жил-был мошенник»
с Норманом Уиздомом
и в драме «Мелодии славы»
, где составила компанию Алеку Гиннессу
и Джону Миллзу
. В 1963-м обратила на себя внимание зрителей и критиков, сыграв Софию Уэстон в «Томе Джонсе» Тони Ричардсона
. Затем последовали работы в картинах «Человек на все времена»
, «Убийство сестры Джордж»
и «Битва за Англию»
. В 1969-м номинировалась на «Оскар» как актриса второго плана за роль в фильме «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»
(получила за неё премию BAFTA), а через год появилась в образе Джейн Эйр
в одноимённой ленте. В 1972-м была признана лучшей актрисой на Каннском фестивале за главную роль в картине Роберта Олтмана «Видения»
. Кроме того, её можно было увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Фрейд: Тайная страсть»
, «О, что за чудесная война»
, «Вопль»
, «Супермен»
(включая вторую и четвёртую часть), «Мио, мой Мио»
, «Театр Рэя Брэдбери»
, «Книга Евы»
, «Холби-Сити»
, «Рождественская песнь»
и «Лодка любви»
. Всего на её счету более 100
ролей в кино и на телевидении.
Помимо кино, неоднократно играла на театральной сцене. В 1978-м появилась в «Поразительной жизни Альберта Ноббса»
с Лусиндой Чайлдс
, поставленной французским режиссёром Симоной Бенмюсса
по новелле Джорджа Мура
, а спустя год вместе с Сами Фреем
сыграла в спектакле по пьесе Генри Джеймса «Явления»
. Она также играла в постановках «Без уважительной причины»
(по новелле Джорджа Мура), «Крылья голубки»
(по Генри Джеймсу), «Грозовой перевал»
и в своём шоу «Любовь женщин Шекспира»
. В 2007 году участвовала в аудиопостановке «Вальгалла»
, основанной на сериале «Доктор Кто»
. В 70-х написала детские повести в жанре фэнтези «В поисках единорогов»
и «Замок Ларка»
, а в 80-х — сценарии к двум фильмам. Мать актёра Орландо Уэллса
, а её дочь Саша
играла в «Рождественской песни».
Сюзанна Йорк умерла от рака на 73-м году жизни 15 января 2011
года в Лондоне.