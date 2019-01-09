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Юбилей Сюзанны Йорк

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Новости кино >>
9 января 2019
Сегодня, 9 января, исполняется 80 лет со дня рождения популярной британской актрисы театра, кино и телевидения, сценариста и писательницы Сюзанны Йорк.

Юбилей Сюзанны Йорк

Сюзанна Иоланда Флетчер родилась 9 января 1939 года в лондонском районе Челси в семье банкира Саймона Уильяма Пила Викерса Флетчера и дочери дипломата Джоан Ниты Мэри. Родители развелись, когда ей было 11 лет. Увлеклась театром ещё в школе. Обучалась в Королевской академии драматического искусства, перед окончанием которой получила награду Ронсона как наиболее перспективный студент.

Телевизионный дебют актрисы состоялся в 1959-м, когда она сыграла в нескольких сериалах. Спустя год Йорк впервые появилась на большом экранев комедии «Жил-был мошенник» с Норманом Уиздомом и в драме «Мелодии славы», где составила компанию Алеку Гиннессу и Джону Миллзу. В 1963-м обратила на себя внимание зрителей и критиков, сыграв Софию Уэстон в «Томе Джонсе» Тони Ричардсона. Затем последовали работы в картинах «Человек на все времена», «Убийство сестры Джордж» и «Битва за Англию». В 1969-м номинировалась на «Оскар» как актриса второго плана за роль в фильме «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (получила за неё премию BAFTA), а через год появилась в образе Джейн Эйр в одноимённой ленте. В 1972-м была признана лучшей актрисой на Каннском фестивале за главную роль в картине Роберта Олтмана «Видения». Кроме того, её можно было увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Фрейд: Тайная страсть», «О, что за чудесная война», «Вопль», «Супермен» (включая вторую и четвёртую часть), «Мио, мой Мио», «Театр Рэя Брэдбери», «Книга Евы», «Холби-Сити», «Рождественская песнь» и «Лодка любви». Всего на её счету более 100 ролей в кино и на телевидении.

«Убийство сестры Джордж»

Помимо кино, неоднократно играла на театральной сцене. В 1978-м появилась в «Поразительной жизни Альберта Ноббса» с Лусиндой Чайлдс, поставленной французским режиссёром Симоной Бенмюсса по новелле Джорджа Мура, а спустя год вместе с Сами Фреем сыграла в спектакле по пьесе Генри Джеймса «Явления». Она также играла в постановках «Без уважительной причины» (по новелле Джорджа Мура), «Крылья голубки» (по Генри Джеймсу), «Грозовой перевал» и в своём шоу «Любовь женщин Шекспира». В 2007 году участвовала в аудиопостановке «Вальгалла», основанной на сериале «Доктор Кто». В 70-х написала детские повести в жанре фэнтези «В поисках единорогов» и «Замок Ларка», а в 80-х — сценарии к двум фильмам. Мать актёра Орландо Уэллса, а её дочь Саша играла в «Рождественской песни».

Сюзанна Йорк умерла от рака на 73-м году жизни 15 января 2011 года в Лондоне.
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