Sony приступила к разработке сиквела «Венома»

Келли Марсель
(«50 оттенков серого»
), написавшую финальную версию сценария к кинокомиксу «Веном»
, студия Sony назначила сценаристом и исполнительным продюсером его сиквела, уверяет Variety
.
Том Харди
вернётся к роли Эдди Брока, Мишель Уильямс
вновь станет Энн, а Вуди Харрельсон
продолжит воплощать образ суперзлодея Карнажа.
Рубен Фляйшер
, скорее всего, на сей раз останется без режиссёрского кресла, поскольку занят съёмками продолжения комедийного хоррора «Добро пожаловать в Зомбилэнд»
. Информации о его замене пока нет.
Поговаривают, что второй «Веном» появится на больших экранах планеты в октябре 2020 года.