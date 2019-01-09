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Sony приступила к разработке сиквела «Венома»

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9 января 2019
Келли Марсель («50 оттенков серого»), написавшую финальную версию сценария к кинокомиксу «Веном», студия Sony назначила сценаристом и исполнительным продюсером его сиквела, уверяет Variety.

Sony приступила к разработке сиквела «Венома»

Том Харди вернётся к роли Эдди Брока, Мишель Уильямс вновь станет Энн, а Вуди Харрельсон продолжит воплощать образ суперзлодея Карнажа.

Рубен Фляйшер, скорее всего, на сей раз останется без режиссёрского кресла, поскольку занят съёмками продолжения комедийного хоррора «Добро пожаловать в Зомбилэнд». Информации о его замене пока нет.

Поговаривают, что второй «Веном» появится на больших экранах планеты в октябре 2020 года.
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