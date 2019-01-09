«Фаворитка» может получить 11 премий BAFTA

Объявлены номинанты на 72-ю премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA
, чья церемония состоится 10 февраля в Альберт-холле. Список претендентов опубликован на сайте
академии.
Наибольшее количество номинаций у «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса
. Ленте могут достаться 11 «бронзовых масок» за лучший фильм, лучший британский фильм, режиссёрскую работу, оригинальный сценарий, женскую роль (Оливия Колман
), женскую роль второго плана (Эмма Стоун
, Рэйчел Вайс
), работу художника-постановщика и художника по костюмам, монтаж, операторскую работу и грим.
На звание лучшего фильма также претендуют «Звезда родилась» Брэдли Купера
, «Зелёная книга» Питера Фаррелли
, «Рома» Альфонсо Куарона
и «Чёрный клановец» Спайка Ли
. Среди британских картин на победу могут рассчитывать «Богемская рапсодия» Брайана Сингера
, «Зверь» Майкла Пирса
, «Стэн и Олли» Джона С. Бейрда
и «Маккуин» Айана Бонхота
и Питера Эттедги
. В анимационную номинацию включены «Суперсемейка 2» Брэда Бёрда
, «Остров собак» Уэса Андерсона
и «Человек-паук: Через вселенные» Боба Персичетти
, Питера Рэмси
и Родни Ротмэна
. «Рома», «Догмэн» Маттео Гарроне
, «Капернаум» Надин Лабаки
, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды
и «Холодная война» Павла Павликовского
поборются за звание лучшего иностранного фильма.
Среди режиссёров, помимо Лантимоса, номинированы Куарон, Купер, Ли и Павликовский. Лучшим актёром могут признать всё того же Брэдли Купера («Звезда родилась»), Рами Малека
(«Богемская рапсодия»), Кристиана Бейла
(«Власть»
), Стива Кугана
(«Стэн и Олли») и Вигго Мортенсена
(«Зелёная книга»). В женской категории представлены Гленн Клоуз
(«Жена»
), Леди Гага
, Мелисса Маккарти
(«Сможете ли вы меня простить?»
) и Виола Дэвис
(«Вдовы»
).