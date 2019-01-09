Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Фаворитка» может получить 11 премий BAFTA

9 января
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
9 января 2019
Объявлены номинанты на 72-ю премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA, чья церемония состоится 10 февраля в Альберт-холле. Список претендентов опубликован на сайте академии.

Наибольшее количество номинаций у «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса. Ленте могут достаться 11 «бронзовых масок» за лучший фильм, лучший британский фильм, режиссёрскую работу, оригинальный сценарий, женскую роль (Оливия Колман), женскую роль второго плана (Эмма Стоун, Рэйчел Вайс), работу художника-постановщика и художника по костюмам, монтаж, операторскую работу и грим.

«Фаворитка»

На звание лучшего фильма также претендуют «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Зелёная книга» Питера Фаррелли, «Рома» Альфонсо Куарона и «Чёрный клановец» Спайка Ли. Среди британских картин на победу могут рассчитывать «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, «Зверь» Майкла Пирса, «Стэн и Олли» Джона С. Бейрда и «Маккуин» Айана Бонхота и Питера Эттедги. В анимационную номинацию включены «Суперсемейка 2» Брэда Бёрда, «Остров собак» Уэса Андерсона и «Человек-паук: Через вселенные» Боба Персичетти, Питера Рэмси и Родни Ротмэна. «Рома», «Догмэн» Маттео Гарроне, «Капернаум» Надин Лабаки, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды и «Холодная война» Павла Павликовского поборются за звание лучшего иностранного фильма.

Среди режиссёров, помимо Лантимоса, номинированы Куарон, Купер, Ли и Павликовский. Лучшим актёром могут признать всё того же Брэдли Купера («Звезда родилась»), Рами Малека («Богемская рапсодия»), Кристиана Бейла («Власть»), Стива Кугана («Стэн и Олли») и Вигго Мортенсена («Зелёная книга»). В женской категории представлены Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага, Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») и Виола Дэвис («Вдовы»).
версия для печати
Ссылки по теме
«Рома» и «Чёрная пантера» номинированы на премию Гильдии сценаристов США
Брэдли Купер получил две номинации на премию американской Гильдии режиссёров
«Чёрная пантера» и «Тихое место» номинированы на премию Гильдии продюсеров Америки
Поиск по меткам
Британское кино
персоны
Уэс АндерсонКристиан БейлРэйчел ВайсЛеди ГагаМаттео ГарронеВиола ДэвисГленн КлоузОливия КолманХирокадзу КорээдаАльфонсо КуаронСтив КуганБрэдли КуперНадин ЛабакиЙоргос ЛантимосСпайк ЛиМелисса МаккартиРами МалекВигго МортенсенПавел ПавликовскийБрайан СингерЭмма СтоунПитер Фаррелли
фильмы
Богемская рапсодияВдовыВластьДогмэнЖенаЗвезда родиласьЗверьЗелёная книгаКапернаумМагазинные воришкиОстров собакРомаСможете ли вы меня простить?Суперсемейка 2ФавориткаХолодная войнаЧеловек-паук: Через ВселенныеЧёрный клановец

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Кушнерёв
6 января ушёл из жизни режиссёр и продюсер Юрий Кушнерёв.
Валерий Барда-Скляренко
5 января ушёл из жизни актёр Валерий Барда-Скляренко.
Иван Бортник
4 января ушёл из жизни актёр Иван Бортник.

День рождения >>

Юрий Анпилогов
Марго Арчибасова
Алексей Ванин
Нина Гогаева
Асель Калиева
Татьяна Мишина
Татьяна Панкова
Александр Сетейкин
Семён Фурман
Елена Чарквиани
Карола Браунбок
Нина Добрев
Сюзанна Йорк
Ли Ван Клиф
Юзеф Нальберчак
Барбара Поломская
Джоэли Ричардсон
все родившиеся 9 января >>

Афиша кино >>

1+1: Голливудская история
драма, комедия
США, 2017
Крид 2
драма, спортивный фильм
США, 2018
Тёмное зеркало
триллер
США, 2018
Начни сначала
комедия, мелодрама
США, 2018
Путь домой
мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Снежные гонки
комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2018
Тайна семьи монстров
комедия, приключения
Индия, Мексика, 2017
Химера
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Чёрная полоса
детектив, триллер, экранизация
Франция, 2018
Жил-был Дэдпул
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Мэри Поппинс возвращается
музыкальный фильм, фэнтези, экранизация
США, 2018
Они никогда не станут старше
военный фильм, исторический фильм
Великобритания, Новая Зеландия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью