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Между нотами и наковальней: Амбарцум Кабанян пишет музыку в трейлере «Танца с саблями»

1 октября
2019 год

Новости кино >>
1 октября 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер биографической драмы «Танец с саблями» режиссёра и сценариста Юсупа Разыкова («Турецкое седло»).


История создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Ильича Хачатуряна «Танец с саблями».
Холодная осень 1942 года. Второй год войны. Город Молотов – переименованная перед самой войной Пермь. Сюда эвакуирован Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова.
Мир театра в эвакуации – призрачный, голодный, холодный. Жизнь глубокого тыла со всеми приметами военного времени. Полуголодные балерины, кордебалет, преображающиеся на сцене в дивных «розовых девушек». Спектакли, выступления в госпиталях, оборонных заводах и репетиции, репетиции.
Финальные усилия по созданию спектакля «Гаянэ» совпадают с написанием первых тактов Симфонии №2, часто перекрещиваются. Перед последней репетицией Хачатурян неожиданно получает приказ дирекции – создать ещё один танец в финальную часть уже готового балета.
За 8 часов композитор напишет своё самоё исполняемое произведение.

Между нотами и наковальней: Амбарцум Кабанян пишет музыку в трейлере «Танца с саблями»

«Я предложил показать историю создания «Танца с саблями» – короткий промежуток времени из жизни Хачатуряна, в который мы попытались вместить те проблемы и явления, которые окружали композитора, - объяснил режиссёр. - Последнее было особенно важно для того, чтобы, в частности, ответить на главный вопрос: что должен пережить художник (в данном случае – композитор), чтобы за восемь часов создать в такое выдающееся произведение».

Над сценарием ленты работа велась в течение пяти лет. В изучении биографии и личности Хачатуряна Разыкову помогали дом-музей комозитора в Ереване, театр оперы и балета им. Спендиарова, а также сын Арама Ильича – Карен Арамович Хачатурян.

«И мне повезло найти в биографии Хачатуряна такие вещи, о которых мало кто знает и которые даже вызывали споры, – поделился Юсуп Разыков. – Когда я писал сценарий, установка была на максимальную фактическую точность, за исключением, пожалуй, двух-трех персонажей, которых я выдумал. Они были нужны для обозначения определенного драматургического действия. И некоторые сцены, конечно, были придуманы. Например, то, что Хачатурян разбил о Пушкова бутылку, – это вымысел, но с точки зрения метафоры этот жест работает точно».

Между нотами и наковальней: Амбарцум Кабанян пишет музыку в трейлере «Танца с саблями»

Съёмки фильма проходили в России и Армении: в Ярославле, Дилижане и Ереване, где как раз разгоралась «бархатная революция».

«Мы попали в пламя революции, мы не высыпались, потому что на улице все бушевали, – вспоминает Разыков. – Подвозить костюмы и реквизит к театру было практически невозможно, потому что на улицах была масса народу, и их попросту перекрывали. Вокруг клокочет Ереван, там революция, а тут мы снимаем кино. Мы были замкнуты в театре Спендиарова и окружены. Потом неожиданно революция победила. И произошло это ровно в тот день, когда закончились съемки. Там уже победоносные сирены, миллионы ликующих людей на улицах, забитые кафе».

Главные роли в картине исполнили Амбарцум Кабанян, Александр Кузнецов, Сергей Юшкевич, Вероника Кузнецова, Инна Степанова, Вадим Сквирский, Александр Ильин (младший) и другие. Актёра на роль Хачатуряна искали очень долго, отсмотрев в рамках кастинга около 30 человек. Однако в конце концов выбор пал на театрального артиста Амбарцума Кабаняна.

«С Юсупом у нас сразу получился рабочий альянс. На площадке была сплошная любовь, а для меня это чрезвычайно важно, – рассказал Кабанян. – Мне было совершенно ясно, чего от меня хочет режиссер, а если режиссер знает, что ему нужно, он найдет слова. Их может быть немного, но даже пары слов порой бывает достаточно. И мне было очень приятно, что Юсуп доверил мне такую сложную роль, свое детище, я хотел оправдать это доверие, чтобы близкий мне человек был счастлив и чтобы его «дитя» появилось на свет здоровым и красивым. Самое главное, он говорил мне, – доверяй себе, работай. Хачатурян был погружен в себя, создавая музыку; я был погружен в себя, создавая Хачатуряна».

Между нотами и наковальней: Амбарцум Кабанян пишет музыку в трейлере «Танца с саблями»

«Танец с саблями» уже принял участие в нескольких значимых фестивалях, среди которых 22-й Шанхайский международный кинофестиваль, XXVII Фестиваль российского кино «Окно в Европу» в Выборге, 16-й Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» и Международный фестиваль музыки и кино в Южной Корее.

«Показать армянам их национального гения – большая ответственность, – считает режиссёр. – Однако нас приняли и там. Мы впервые представили картину в Гюмри (на конкурсе-фестивале «Возрождение»). Мне сказали, что «если вы пройдете Гюмри, вы покорите всю Армению». Не знаю почему. И у нас получилось. Многие говорили, что это кино должен посмотреть каждый армянин».

В российский прокат «Танец с саблями» выйдет 7 ноября 2019 года.
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Между нотами и наковальней: Амбарцум Кабанян пишет музыку в трейлере «Танца с саблями» фотографии
Между нотами и наковальней: Амбарцум Кабанян пишет музыку в трейлере «Танца с саблями» фотографии
Между нотами и наковальней: Амбарцум Кабанян пишет музыку в трейлере «Танца с саблями» фотографии
Между нотами и наковальней: Амбарцум Кабанян пишет музыку в трейлере «Танца с саблями» фотографии
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