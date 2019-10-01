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Сериал Бекмамбетова для Snapchat полностью покажут на Comic Con Russia

1 октября
2019 год

Новости кино >>
1 октября 2019
На фестивале Comic Con Russia 2019, который пройдет в Москве с 3 по 6 октября, покажут screenlifе-хоррор продюсера Тимура Бекмамбетова Dead of Night («Ночные мертвецы»), снятый для сервиса Snapchat, сообщает пресс-служба фестиваля.

Сериал Бекмамбетова для Snapchat полностью покажут на Comic Con Russia

Показ состоится 3 октября, посетители Comic Con Russia смогут увидеть все 10 эпизодов сериала на английском языке, в самом Shapchat к концу этой недели будет выложено только два эпизода.

«Ночные мертвецы» – первый вертикальный художественный screenlifе-хоррор. Он основан на одноимённой электронной книге из приложения Hooked. Это история о девочке-подростке, оказавшейся в самом центре зомби-апокалипсиса. Происходящие события мы видим исключительно на экране её телефона. Каждый эпизод длится по 4-5 минут. Режиссёром и соавтором сценария выступил Шон Хигтон, ранее снимавший короткометражные фильмы и рекламные ролики для Bazelevs. Он и его брат Эндрю Хигтон, также работавший над сценарием «Ночных мертвецов», – лауреаты международного фестиваля производителей рекламы «Каннские львы».

Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо» павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
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