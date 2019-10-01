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Анна Снаткина и Анна Банщикова бегут от ложных обвинений

1 октября
2019 год

Новости кино >>
1 октября 2019
На Первом канале 7 октября начинается показ сериала «Отчаянные» с Анной Снаткиной и Анной Банщиковой в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Анна Снаткина и Анна Банщикова бегут от ложных обвинений
фото: Пресс-служба Первого канала

Это приключенческое роуд-муви с элементами мелодрамы. В центре сюжета - две полярно разные героини с непростыми судьбами. Объединяет их одно: обе они – обычные женщины, жизнь которых никогда не пересекалась с преступным миром. Однако всё меняется и кардинально усложняется, когда героини сначала становятся свидетельницами убийства, а затем – невольными преступницами и главными подозреваемыми в череде громких уголовных дел. По следу беглянок «пускают собак» и власти, и лидеры криминальных группировок. Опасность подстерегает повсюду. Выбора нет – преследуемые женщины вынуждены полагаться исключительно друг на друга. С каждым часом положение ухудшается – на кону уже не только свобода, но и жизнь. Многочисленные сложности всё время требуют находить решения, выкручиваться, действовать на пределе сил и возможностей и – бежать, бежать.

«Основной посыл сериала - никогда не сдаваться. Помните притчу о двух лягушках, которые попали в крынку с молоком? Одной из лягушек удалось выбраться из крынки, потому что она решила не пасовать перед трудностями. Героини нашего сериала, обычные женщины, окажутся втянуты в криминальную историю и постараются выбраться из нее, подобно этой лягушке. В финале они обретут самих себя, подружатся, станут счастливее», – говорит режиссер Дарья Полторацкая.

Актриса Анна Снаткина отмечает, что сериал «будет очень динамичным и без лишних трагедий», даже с комедийными элементами.

Анна Снаткина и Анна Банщикова бегут от ложных обвинений
фото: Пресс-служба Первого канала

«Меня привлекло то, что это не мелодрама, а все-таки это экшн, это погони, постоянное действие, происходящее в кадре. Я в таких работах еще не участвовала, поэтому захотелось попробовать», – подчеркивает актриса.

В сериале героини Банщиковой и Снаткиной становятся подругами поневоле. Между актрисами, которым ранее не доводилось сниматься вместе, на площадке «Отчаянных» также сложились доброжелательные отношения.

«Сценарий мне сразу понравился, потому что это история про двух действительно отчаянных женщин. Вторая главная роль - у Анны Снаткиной. Мне кажется, в итоге выйдет узнаваемый портрет современной женщины. Такие героини, как наши, могут преодолеть любое препятствие, чтобы двигаться дальше. Им не на кого надеяться, кроме самих себя. И в любой ситуации они не унывают. В общем, крутые девчонки! Моя героиня Рита, что бы ни происходило - все решит, все разрулит», – отмечает Анна Банщикова.

Помимо актрис в сериале также задействованы Сергей Чонишвили, Сергей Комаров, Олег Тактаров, Георгий Дронов, Александр Гришин и другие.
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Анна Снаткина и Анна Банщикова бегут от ложных обвинений фотографии
Анна Снаткина и Анна Банщикова бегут от ложных обвинений фотографии
Анна Снаткина и Анна Банщикова бегут от ложных обвинений фотографии
Анна Снаткина и Анна Банщикова бегут от ложных обвинений фотографии
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