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Екатерина Гусева не может найти счастье с Александром Домогаровым

1 октября
2019 год

Новости кино >>
1 октября 2019
Телеканал «Россия 1» 7 октября начинает показ мелодраматического сериала «Входя в дом, оглянись» с Екатериной Гусевой и Александром Домогаровым в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Екатерина Гусева не может найти счастье с Александром Домогаровым

В центре сюжета семья Антонины (Гусева) и Михаила (Домогаров) Савостиных – самая богатой в районе, но их брак похож на мезальянс. Антонина слишком молода и красива для своего пожилого мужа. Но совместный бизнес и деньги порой привязывают людей крепче самой большой любви.

«Наша история не бытовая социальная мелодрама, а настоящая шекспировская трагедия. В ней кипят нешуточные страсти. Любовь и смерть. Всё рядом. У моей героини Антонины Савостиной - большое хозяйство: сад, огород, кролики, птица, коровы, да еще и придорожное кафе она держит. Всё на ней. Но вот муж крепко выпивает и, похоже, подзабыл, что такое любовь. А тут в доме появляется молодой работник», – рассказывает Гусева.

Молодым работником оказывается Артур (Владимир Гуськов), дальний родственник Михаила. В красивого и обаятельного парня и влюбляется никогда не знавшая настоящего счастья Тоня влюбляется. Заподозрив неладное, Михаил решает женить Артура на своей племяннице Наташе (Кристина Асмус). Но теперь уже ни отпустить, ни отдать Артура другой Тоня не может. Она без оглядки бросается в омут с головой.

«Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова – вот мой ключик к роли. Антонина так же безжалостна к сопернице, как лесковская Екатерина Измайлова. Ради любви Антонина пускается во все тяжкие. Она готова уничтожить всех, кто стоит на ее пути», – подчеркивает актриса.

Автором сценария сериала выступил Виктор Мережко, режиссером – Андрей Малюков при участии Сергея Кешишева. В мелодраме также сыграли Анна Уколова, Василий Мищенко, Александр Марушев и другие.
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Екатерина Гусева не может найти счастье с Александром Домогаровым фотографии
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