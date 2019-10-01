Сергей Бурунов иронизирует над Александром Петровым и его ролью в «Притяжении»

Киностудия Legio Felix, телеканал ТНТ, компания PREMIER Studios и дистрибьютор Central Partnership опубликовали первую сцену ленты «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2»
- сиквела самой кассовой российской комедии
, вышедшей в 2018 году. В ролике герой Сергея Бурунова
рассказывает своей жене, что ему приснился сон о том, что инопланетяне высадились в Барвихе и поработили жителей посёлка, а потом об этом сняли фильм, главного героя которого сыграл Гриша Измайлов, недавно покинувший франшизу
.
По сюжету фильма близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?
Главные роли в фильме сыграли Сергей Бурунов
, София Каштанова
, Роман Попов
, Рина Гришина
, Ростислав Гулбис
, Сергей Штатнов
, Александр Дерепко
, Александра Бортич
, Кирилл Мелехов
, Василий Шмаков
, Дмитрий Беседа
, Светлана Суханова
и Юрий Брешин
. Режиссёром выступил постановщик первой части Илья Куликов
.
На больших экранах «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2»
появится 12 декабря 2019 года.