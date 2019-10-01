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Сергей Бурунов иронизирует над Александром Петровым и его ролью в «Притяжении»

1 октября
2019 год

Новости кино >>
1 октября 2019
Киностудия Legio Felix, телеканал ТНТ, компания PREMIER Studios и дистрибьютор Central Partnership опубликовали первую сцену ленты «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2» - сиквела самой кассовой российской комедии, вышедшей в 2018 году. В ролике герой Сергея Бурунова рассказывает своей жене, что ему приснился сон о том, что инопланетяне высадились в Барвихе и поработили жителей посёлка, а потом об этом сняли фильм, главного героя которого сыграл Гриша Измайлов, недавно покинувший франшизу.


По сюжету фильма близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?

Сергей Бурунов иронизирует над Александром Петровым и его ролью в «Притяжении»

Главные роли в фильме сыграли Сергей Бурунов, София Каштанова, Роман Попов, Рина Гришина, Ростислав Гулбис, Сергей Штатнов, Александр Дерепко, Александра Бортич, Кирилл Мелехов, Василий Шмаков, Дмитрий Беседа, Светлана Суханова и Юрий Брешин. Режиссёром выступил постановщик первой части Илья Куликов.

На больших экранах «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2» появится 12 декабря 2019 года.
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Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2

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Сергей Бурунов иронизирует над Александром Петровым и его ролью в «Притяжении» фотографии
Сергей Бурунов иронизирует над Александром Петровым и его ролью в «Притяжении» фотографии
Сергей Бурунов иронизирует над Александром Петровым и его ролью в «Притяжении» фотографии
Сергей Бурунов иронизирует над Александром Петровым и его ролью в «Притяжении» фотографии
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