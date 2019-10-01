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Юлиана Слащева возглавит Киностудию имени Горького

1 октября
2019 год

Новости кино >>
1 октября 2019
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева возглавит Киностудию имени Горького, чей директор Сергей Зернов 13 сентября покинул пост по собственному желанию.

Юлиана Слащева возглавит Киностудию имени Горького
фото: www.facebook.com/yslascheva

Как сообщает ТАСС, пока Слащева назначена временно исполняющим обязанности, однако Росимущество уже одобрило ее кандидатуру на должность генерального директора. Сейчас проводятся «необходимые корпоративные процедуры» для полноценного назначения.

«Легендарная студия детско-юношеских фильмов, киностудия им. Горького находится сегодня в крайне плачевном состоянии. Это большая честь и большая ответственность возродить студию, вернуть кинопроизводство, начать снимать добрые детско-семейные фильмы и сериалы, возобновить съёмки научно-популярных фильмов на не менее легендарном Центрнаучфильме. Это всё впереди!» – уже написала на своей странице в Facebook сама Юлиана Слащева.

Несмотря на то, что Зернов оставил свой пост по собственному желанию, СМИ сообщали о том, что им было недовольно Министерство культуры РФ. Зернов возглавлял киностудию с 2010 года. За это время, как утверждала газета «Ведомости», он не смог избавиться от непрофильных активов стоимостью в 4 млрд рублей, за счет чего студия должна была модернизироваться. Другим фактором, повлиявшим на кадровые изменения в Киностудии Горького, назывался мультфильм-долгострой «Суворовъ», который когда-то еще на «Союзмультфильме» начинал ставленник министра культуры Андрей Добрунов. После того, как Добрунов покинул пост главы анимационной студии, место председателя правления «Союзмультфильма» заняла Юлиана Слащева, также входящая и в совет директоров студии Горького, которой в 2017-м году «Суворова» передали на субподряд. Недавно «Союзмультфильм» объявил, что анимационная лента выйдет на экраны весной 2020 года.
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