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Мировое кино проанализируют учёные из разных областей наук на видеосервисе «Яндекс.Эфир»

10 октября
2019 год

Новости кино >>
10 октября 2019
Совместный просветительский проект телеканала «Продвижение» и сайта kino-teatr.ru теперь доступен пользователям сервиса «Яндекс.Эфир». «Деконструкция» стартовала в сети в июле 2019-го, на официальном YouTube-канале сайта kino-teatr.ru. Первые серии посвящены разбору исторических фильмов и сериалов («Последнее королевство», «Иван Грозный»). Приглашённым экспертом выступил историк, писатель Клим Жуков.

В дальнейших выпусках планируется расширить список тем для обсуждения. В поле зрения ведущей Кристины Егоровой и экспертов попадут не только фильмы, посвященные историческим событиям и эпохам, но и ленты, рассказывающие о научных достижениях в сфере математики, физики, астрономии и других областях. Проект продолжится новыми интервью о мировом кинематографе с учёными-популяризаторами различных областей науки.

Мировое кино проанализируют учёные из разных областей наук на видеосервисе «Яндекс.Эфир»

На сервисе «Яндекс.Эфир» уже доступны два выпуска с участием Станислава Дробышевского, кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научного редактора портала Антропогенез.ру. В поле зрения учёного попадают фильмы «Битва за огонь» французского режиссёра Жана-Жака Анно и «Боги, наверное, сошли с ума» южноафриканского режиссёра Джеймса Юйса. Дробышевский проанализирует с точки зрения антропологии культовую экранизацию первого доисторического романа Жозефа Рони-старшего «Борьба за огонь». Кроманьонцы и неандертальцы: от любви до ненависти? Антропология на новый лад: секрет «флейты неандертальца». Что слышно в научном мире об «ухе серфера»? В обзоре фильма «Боги, наверное, сошли с ума» учёный расскажет об истории бушменов, разберёт изображение ботсванских бушменов режиссёром.

В сезоне 2019-2020 в проекте «Деконструкция» будут обсуждаться «Имя розы» Жана-Жака Анно, «Храброе сердце» Мела Гибсона, «Последний неандерталец» Жака Малатье, «Игра в имитацию» Мортена Тильдума, «Десять лодок» Рольфа де Хира и «Любимое уравнение профессора» Такаси Коидзуми.
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