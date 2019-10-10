Мировое кино проанализируют учёные из разных областей наук на видеосервисе «Яндекс.Эфир»

Совместный просветительский проект телеканала «Продвижение
» и сайта kino-teatr.ru
теперь доступен пользователям сервиса «Яндекс.Эфир
». «Деконструкция» стартовала в сети в июле 2019-го, на официальном YouTube-канале
сайта kino-teatr.ru. Первые серии посвящены разбору исторических фильмов и сериалов («Последнее королевство
», «Иван Грозный
»). Приглашённым экспертом выступил историк, писатель Клим Жуков
.
В дальнейших выпусках планируется расширить список тем для обсуждения. В поле зрения ведущей Кристины Егоровой
и экспертов попадут не только фильмы, посвященные историческим событиям и эпохам, но и ленты, рассказывающие о научных достижениях в сфере математики, физики, астрономии и других областях. Проект продолжится новыми интервью о мировом кинематографе с учёными-популяризаторами различных областей науки.
На сервисе «Яндекс.Эфир» уже доступны два выпуска с участием Станислава Дробышевского
, кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научного редактора портала Антропогенез.ру. В поле зрения учёного попадают фильмы «Битва за огонь
» французского режиссёра Жана-Жака Анно
и «Боги, наверное, сошли с ума
» южноафриканского режиссёра Джеймса Юйса
. Дробышевский проанализирует с точки зрения антропологии культовую экранизацию первого доисторического романа Жозефа Рони-старшего
«Борьба за огонь
». Кроманьонцы и неандертальцы: от любви до ненависти? Антропология на новый лад: секрет «флейты неандертальца». Что слышно в научном мире об «ухе серфера»? В обзоре фильма «Боги, наверное, сошли с ума» учёный расскажет об истории бушменов, разберёт изображение ботсванских бушменов режиссёром.
В сезоне 2019-2020 в проекте «Деконструкция» будут обсуждаться «Имя розы
» Жана-Жака Анно, «Храброе сердце
» Мела Гибсона
, «Последний неандерталец
» Жака Малатье
, «Игра в имитацию
» Мортена Тильдума
, «Десять лодок
» Рольфа де Хира
и «Любимое уравнение профессора
» Такаси Коидзуми
.