Яхья Абдул-Матин II попал в «Матрицу»

Яхья Абдул-Матин II
получил одну из ключевых ролей в четвёртой «Матрице
», уверяет Variety
. Предполагается, что актёр предстанет вместо Лоуренса Фишбёрна
в образе молодого Морфеуса.
Режиссёром и сценаристом новой части выступает Лана Вачовски
, участвовавшая в создании оригинального фильма. В написании сценарии ей помогают Александр Хемон
и Дэвид Митчелл
.
К роли Нео вернётся Киану Ривз
, а Тринити вновь сыграет Кэрри Энн-Мосс
. За производство отвечают компании Warner Bros. Pictures and Village Roadshow Pictures. Съёмки намечены на начало 2020 года.