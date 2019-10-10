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Яхья Абдул-Матин II попал в «Матрицу»

10 октября
2019 год

Новости кино >>
10 октября 2019
Яхья Абдул-Матин II получил одну из ключевых ролей в четвёртой «Матрице», уверяет Variety. Предполагается, что актёр предстанет вместо Лоуренса Фишбёрна в образе молодого Морфеуса.

Яхья Абдул-Матин II попал в «Матрицу»
фото: screengeek.net

Режиссёром и сценаристом новой части выступает Лана Вачовски, участвовавшая в создании оригинального фильма. В написании сценарии ей помогают Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

К роли Нео вернётся Киану Ривз, а Тринити вновь сыграет Кэрри Энн-Мосс. За производство отвечают компании Warner Bros. Pictures and Village Roadshow Pictures. Съёмки намечены на начало 2020 года.
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Яхья Абдул-Матин II попал в «Матрицу» фотографии
Яхья Абдул-Матин II попал в «Матрицу» фотографии
Яхья Абдул-Матин II
Яхья Абдул-Матин II
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