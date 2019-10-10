Дмитрий Дюжев и Константин Хабенский рассказали о персонажах нового «Урфина Джюса»

Кинокомпания «СТВ» поделилась роликом о работе над озвучанием грядущего анимационного фильма студии «Мельница» «Урфин Джюс возвращается»
. Актёры Константин Хабенский
и Дмитрий Дюжев
, подарившие свои голоса Урфину Джюсу и Медведю соответственно, рассказали о характерах своих мультипликационных героев.
«С первого раза войти в характер этого героя не совсем удалось, это произошло со второй, третьей попытки, но потом все уже пошло и полетело
, - признался Константин Хабенский. - Вот как ни странно, в детстве я не читал знаменитых и популярных у нас сказок Александра Волкова про Волшебную страну, Урфина Джюса, девочку Элли, ну и так далее, конечно, слышал, но не читал. Но я рад, что мы встретились и с этими сказками, и с этим героем. Конечно, он не узурпатор. Он в душе маленький ребенок, может быть, обиженный и немного недолюбленный. Он идеалист. Он максималист. Да, он хочет стать повелителем Волшебной страны, но мечтает, чтобы его любили, и который не бросает своих друзей, что очень важно. Вообще это сказка о дружбе
».
«Медведь – слуга Урфина Джюса
, - поделился Дмитрий Дюжев. - Он его верный помощник, его друг, брат. Он ему всё. Мой герой беззаветно предан хозяину. И в то же время у Медведя есть свое мнение. У него есть желание помочь в придумке в какой-нибудь, в решении какого-нибудь вопроса. Мы-то понимаем, что эти персонажи не могут дружить и быть равными, но, как это в классических сюжетах бывает, Медедь мечтает, что он может принести пользу. Часто дает советы, но бывает остановлен резким «нет», но всегда надеется, что именно он принесет правильное решение своему хозяину
».
По сюжету Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки - портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.
Режиссёром ленты выступил постановщик первой части
франшизы Фёдор Дмитриев
. Продюсерские функции выполняли Сергей Сельянов
и Александр Боярский
. В российский прокат «Урфин Джюс»
вернётся 24 октября 2019 года.