Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дмитрий Дюжев и Константин Хабенский рассказали о персонажах нового «Урфина Джюса»

10 октября
2019 год

Новости кино >>
10 октября 2019
Кинокомпания «СТВ» поделилась роликом о работе над озвучанием грядущего анимационного фильма студии «Мельница» «Урфин Джюс возвращается». Актёры Константин Хабенский и Дмитрий Дюжев, подарившие свои голоса Урфину Джюсу и Медведю соответственно, рассказали о характерах своих мультипликационных героев.


«С первого раза войти в характер этого героя не совсем удалось, это произошло со второй, третьей попытки, но потом все уже пошло и полетело, - признался Константин Хабенский. - Вот как ни странно, в детстве я не читал знаменитых и популярных у нас сказок Александра Волкова про Волшебную страну, Урфина Джюса, девочку Элли, ну и так далее, конечно, слышал, но не читал. Но я рад, что мы встретились и с этими сказками, и с этим героем. Конечно, он не узурпатор. Он в душе маленький ребенок, может быть, обиженный и немного недолюбленный. Он идеалист. Он максималист. Да, он хочет стать повелителем Волшебной страны, но мечтает, чтобы его любили, и который не бросает своих друзей, что очень важно. Вообще это сказка о дружбе».

Дмитрий Дюжев и Константин Хабенский рассказали о персонажах нового «Урфина Джюса»

«Медведь – слуга Урфина Джюса, - поделился Дмитрий Дюжев. - Он его верный помощник, его друг, брат. Он ему всё. Мой герой беззаветно предан хозяину. И в то же время у Медведя есть свое мнение. У него есть желание помочь в придумке в какой-нибудь, в решении какого-нибудь вопроса. Мы-то понимаем, что эти персонажи не могут дружить и быть равными, но, как это в классических сюжетах бывает, Медедь мечтает, что он может принести пользу. Часто дает советы, но бывает остановлен резким «нет», но всегда надеется, что именно он принесет правильное решение своему хозяину».

Дмитрий Дюжев и Константин Хабенский рассказали о персонажах нового «Урфина Джюса»

По сюжету Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки - портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.

Режиссёром ленты выступил постановщик первой части франшизы Фёдор Дмитриев. Продюсерские функции выполняли Сергей Сельянов и Александр Боярский. В российский прокат «Урфин Джюс» вернётся 24 октября 2019 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Урфин Джюс с голосом Константина Хабенского примеряет серебряные башмачки
Поиск по меткам
Анимациясиквел
персоны
Александр Боярский (II)Федор ДмитриевДмитрий ДюжевСергей СельяновКонстантин Хабенский
фильмы
Урфин Джюс возвращается

фотографии >>
Дмитрий Дюжев и Константин Хабенский рассказали о персонажах нового «Урфина Джюса» фотографии
Дмитрий Дюжев и Константин Хабенский рассказали о персонажах нового «Урфина Джюса» фотографии
Дмитрий Дюжев и Константин Хабенский рассказали о персонажах нового «Урфина Джюса» фотографии
Дмитрий Дюжев и Константин Хабенский рассказали о персонажах нового «Урфина Джюса» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Лосев
9 октября ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Лосев.
Алексей Сапрыкин
8 октября ушёл из жизни актёр Алексей Сапрыкин.
Александр Давыдов
7 октября ушёл из жизни актёр Александр Давыдов.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Махмуджан Вахидов
Андрей Дударенко
Виктор Зозулин
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ники Илиев
Питер Койот
Уэнди МакЛендон-Кови
Данута Стенка
Дэн Стивенс
Фабио Трояно
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Болевой порог
драма, приключения, триллер
Россия, 2019
Дождливый день в Нью-Йорке
драма, мелодрама
США, 2019
Вечер с Беверли Лафф Линн
комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2018
Гемини
боевик, драма, научная фантастика, триллер
США, 2019
Девушки бывают разные
комедия, приключения
Россия, 2019
Дело Коллини
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, 2019
Дети моря
приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Япония, 2019
Короли интриги
комедия, криминальный фильм
Аргентина, Испания, 2019
Маленькие чудовища
комедия, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2019
Мистер Олимпия
драма, комедия
США, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Шиммер и Шайн
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен