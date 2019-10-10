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«Большая поэзия», «Куратор» и другие российские картины будут представлены на Варшавском кинофестивале

10 октября
2019 год

Новости кино >>
10 октября 2019
На 35-м Международном Варшавском кинофестивале, одном из главных смотров Центральной и Восточной Европы, будет представлено семь картин, произведенных в России или с участием отечественных продюсеров, сообщается на официальном сайте смотра.

«Большая поэзия», «Куратор» и другие российские картины будут представлены на Варшавском кинофестивале
фото: Официальный сайт Варшавского кинофестиваля

Так, в главный международный конкурс фестиваля вошла лента «Большая поэзия» Александра Лунгина, получившая два приза 30-го фестиваля «Кинотавр» – за лучшую режиссерскую работу и за лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов). Вне конкурса в Варшаве также покажут фильм «Братство», одним из авторов сценария которого выступил Александр Лунгин, и ленту Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», ранее представленную в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и в конкурсе «Кинотавра».

Другой участник фестиваля «Кинотавр» – дебютный фильм Петра Левченко «Куратор» – будет представлен в конкурсе первых и вторых картин режиссеров со всего мира. В секции «Свободный дух» (Free Spirit), ориентированной на новый независимый кинематограф, покажут две картины, созданные в копродукции России и Эстонии, – это ироничный вестерн «7 пьяниц» Сергея Кузнецова, российская премьера которого состоялась на фестивале «Окно в Европу» и драма «Ваша честь» Андреса Пуустусмаа. Во внеконкурсной программе фильмов для детей примет участие анимационная лента Евгении Жирковой «Доброе сердце».

Международный Варшавский кинофестиваль в этом году пройдет с 11 по 20 октября. Сам смотр проводится с 1985 года, в разное время его лауреатами становились фильмы «Двойная жизнь Вероники» Кшиштофа Кеслевского, «Кофе и сигареты» Джима Джармуша, «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи, «Мандарины» Зазы Урушадзе, «Ида» Павла Павликовского, «С любовью, Лиля» Ларисы Садиловой, «Эйфория» Ивана Вырыпаева и другие картины.
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