«Большая поэзия», «Куратор» и другие российские картины будут представлены на Варшавском кинофестивале

На 35-м Международном Варшавском кинофестивале, одном из главных смотров Центральной и Восточной Европы, будет представлено семь картин, произведенных в России или с участием отечественных продюсеров, сообщается на официальном сайте смотра.
Другой участник фестиваля «Кинотавр» – дебютный фильм Петра Левченко «Куратор» – будет представлен в конкурсе первых и вторых картин режиссеров со всего мира. В секции «Свободный дух» (Free Spirit), ориентированной на новый независимый кинематограф, покажут две картины, созданные в копродукции России и Эстонии, – это ироничный вестерн «7 пьяниц» Сергея Кузнецова, российская премьера которого состоялась на фестивале «Окно в Европу» и драма «Ваша честь» Андреса Пуустусмаа. Во внеконкурсной программе фильмов для детей примет участие анимационная лента Евгении Жирковой «Доброе сердце».