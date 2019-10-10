Российская картина «Ваш репетитор» победила на кинофестивале стран БРИКС

ревью

В прокате с 24 октября.

Дмитрий Дюжев и Константин Хабенский рассказали о персонажах нового «Урфина Джюса»

Смотр пройдет с 11 по 20 октября.

«Большая поэзия», «Куратор» и другие российские картины будут представлены на Варшавском кинофестивале

Попади на открытие фестиваля в Москве!

Неловкий и нерешительный ученый-гений Уолтер превращает супершпиона в голубя ради спасения всего мира.

Мировое кино проанализируют учёные из разных областей наук на видеосервисе «Яндекс.Эфир»

Интервью

Сергей Светлаков и Александр Незлобин: «В России самоцензуры больше, чем цензуры»

Популярные комики о своих новых проектах и будущем жанра в России