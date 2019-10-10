Российская картина «Ваш репетитор» победила на кинофестивале стран БРИКС

Полнометражный дебют режиссёра Антона Коломееца рассказывает о выпускнике школы Савве, который перед поступлением в престижный вуз берёт частные уроки литературы и влюбляется в своего репетитора – красивую Анну Германовну, которая старше его на двадцать с лишним лет. Это история взросления молодого человека. Первая любовь, первое предательство, первые разочарования. В картине сыграли Наталия Вдовина и Алексей Сергеев.
В рамках всех программ смотра было показано 54 фильма из пяти стран – членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР). Россию, кроме «Вашего репетитора», представляли также якутская «Царь-птица» и четыре короткометражные работы. Цель фестиваля – популяризация кинолент, созданных за пределами США и Европы.