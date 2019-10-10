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Российская картина «Ваш репетитор» победила на кинофестивале стран БРИКС

10 октября
2019 год

Новости кино >>
10 октября 2019
«Ваш репетитор» был удостоен гран-при жюри на Четвёртом кинофестивале стран БРИКС, который проходил с 23 сентября по 9 октября в бразильском городе Нитерой. Об этом сообщает пресс-служба российской делегации на киносмотре.

Российская картина «Ваш репетитор» победила на кинофестивале стран БРИКС
фото: Антон Коломеец

Полнометражный дебют режиссёра Антона Коломееца рассказывает о выпускнике школы Савве, который перед поступлением в престижный вуз берёт частные уроки литературы и влюбляется в своего репетитора – красивую Анну Германовну, которая старше его на двадцать с лишним лет. Это история взросления молодого человека. Первая любовь, первое предательство, первые разочарования. В картине сыграли Наталия Вдовина и Алексей Сергеев.

В рамках всех программ смотра было показано 54 фильма из пяти стран – членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР). Россию, кроме «Вашего репетитора», представляли также якутская «Царь-птица» и четыре короткометражные работы. Цель фестиваля – популяризация кинолент, созданных за пределами США и Европы.
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Российская картина «Ваш репетитор» победила на кинофестивале стран БРИКС фотографии
Российская картина «Ваш репетитор» победила на кинофестивале стран БРИКС фотографии
Российская картина «Ваш репетитор» победила на кинофестивале стран БРИКС фотографии
Российская картина «Ваш репетитор» победила на кинофестивале стран БРИКС фотографии
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