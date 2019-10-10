Любовь в северной Венеции: трейлер фильма «Серебряные коньки»

Кино-театр.ру
представляет трейлер романтическо-приключенческого фильма «Серебряные коньки»
режиссёра Михаила Локшина
по сценарию Романа Кантора
(«Мёртвое озеро»
).
1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого - своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.
«Наша история о том, что любовь сильнее любых преград
, - рассказал Михаил Локшин. - И – связанная с этим тема – о том, что непременно нужно следовать своей мечте. Это, естественно, вечные темы, но мы старались внутри исторического кино придать им вполне современный вид. Сейчас, как мне кажется, много параллелей с тем временем, и, надеюсь, в персонажах и перипетиях зрители найдут много общего с нашей действительностью
».
Главные роли в картине сыграли Фёдор Федотов
, Соня Присс
, Алексей Гуськов
, Юрий Колокольников
, Северия Янушаускайте
, Кирилл Зайцев
, Юрий Борисов
, Александра Ревенко
, Тимофей Трибунцев
, Сергей Колтаков
, Кэти Белтон
, Дени Лаван
, Виктория Плоп
и Анна Санникова
.
«Это романтическая история, история любви на сломе времен
, - поделился исполнитель роли Матвея Фёдор Федотов. - Двадцатый век с его страшными трагедиями начнется уже потом, и наши герои пока что ничего об этом не знают. Они влюблены и не могут не верить в чудо, ведь оно с ними случилось, и мне хочется, чтобы зрители тоже поверили в нашу сказку
».
«Это очень интересная, захватывающая сказочно-романтическая история, помещенная в зимнюю красоту Северной столицы
, - отметил Кирилл Зайцев, который играет князя Аркадия Трубецкого. - Зритель точно никогда еще не видел погони на коньках по каналам Петербурга конца XIX века! Мне было непросто, но ужасно интересно выйти на лед и попробовать себя в роли фигуриста
».
Беспрецедентно сложные и масштабные съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с января по май 2019 года, причем большая часть работы шла на замерзших реках и каналах Северной столицы. Сотни человек массовки, несколько сотен специально пошитых париков и костюмов; изготовленные по историческим образцам коньки; кареты, сани и автомобиль начала прошлого века; уникальные дворцовые интерьеры и фантастические декорации; беспрецедентные трюки и головокружительные погони.
«Удивительно, что мы раньше никогда не видели в кино этот одновременно сказочный, но вполне реальный, исторически достоверный зимний Петербург конца XIХ в., в котором жизнь города протекала на льду замерзших каналов и рек: на льду стояли рынки, работали «таксисты», даже ипподром на Неве строили, есть потрясающие картины, которые это изображают. И такая Северная Венеция – очень увлекательная локация для кино!
», - прокомментировал режиссёр.
В российский прокат лента «Серебряные коньки»
выйдет 13 февраля 2020 года.