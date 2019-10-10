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Любовь в северной Венеции: трейлер фильма «Серебряные коньки»

10 октября
2019 год

Новости кино >>
10 октября 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер романтическо-приключенческого фильма «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина по сценарию Романа Кантора («Мёртвое озеро»).


1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого - своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

«Наша история о том, что любовь сильнее любых преград, - рассказал Михаил Локшин. - И – связанная с этим тема – о том, что непременно нужно следовать своей мечте. Это, естественно, вечные темы, но мы старались внутри исторического кино придать им вполне современный вид. Сейчас, как мне кажется, много параллелей с тем временем, и, надеюсь, в персонажах и перипетиях зрители найдут много общего с нашей действительностью».

Любовь в северной Венеции: трейлер фильма «Серебряные коньки»

Главные роли в картине сыграли Фёдор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, Кэти Белтон, Дени Лаван, Виктория Плоп и Анна Санникова.

«Это романтическая история, история любви на сломе времен, - поделился исполнитель роли Матвея Фёдор Федотов. - Двадцатый век с его страшными трагедиями начнется уже потом, и наши герои пока что ничего об этом не знают. Они влюблены и не могут не верить в чудо, ведь оно с ними случилось, и мне хочется, чтобы зрители тоже поверили в нашу сказку».

«Это очень интересная, захватывающая сказочно-романтическая история, помещенная в зимнюю красоту Северной столицы, - отметил Кирилл Зайцев, который играет князя Аркадия Трубецкого. - Зритель точно никогда еще не видел погони на коньках по каналам Петербурга конца XIX века! Мне было непросто, но ужасно интересно выйти на лед и попробовать себя в роли фигуриста».

Любовь в северной Венеции: трейлер фильма «Серебряные коньки»

Беспрецедентно сложные и масштабные съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с января по май 2019 года, причем большая часть работы шла на замерзших реках и каналах Северной столицы. Сотни человек массовки, несколько сотен специально пошитых париков и костюмов; изготовленные по историческим образцам коньки; кареты, сани и автомобиль начала прошлого века; уникальные дворцовые интерьеры и фантастические декорации; беспрецедентные трюки и головокружительные погони.

«Удивительно, что мы раньше никогда не видели в кино этот одновременно сказочный, но вполне реальный, исторически достоверный зимний Петербург конца XIХ в., в котором жизнь города протекала на льду замерзших каналов и рек: на льду стояли рынки, работали «таксисты», даже ипподром на Неве строили, есть потрясающие картины, которые это изображают. И такая Северная Венеция – очень увлекательная локация для кино!», - прокомментировал режиссёр.

В российский прокат лента «Серебряные коньки» выйдет 13 февраля 2020 года.
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Любовь в северной Венеции: трейлер фильма «Серебряные коньки» фотографии
Любовь в северной Венеции: трейлер фильма «Серебряные коньки» фотографии
Любовь в северной Венеции: трейлер фильма «Серебряные коньки» фотографии
Любовь в северной Венеции: трейлер фильма «Серебряные коньки» фотографии
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