Александр Кузнецов и Алексей Филимонов читают стихи и грабят банк

В сети появился трейлер криминальной драмы «Большая поэзия»
режиссёра Александра Лунгина
(«Явление природы»
) по сценарию, который он написал вместе с Сергеем Осипьяном
(«Чёрная вода»
).
Два парня из города Железнодорожный работают инкассаторами. Они — одиноки, у них нет никого кроме друг друга. Всю жизнь они перевозят чужие деньги. Мечтают, ходят в поэтический кружок в доме культуры и на петушиные бои в местное общежитие гастарбайтеров. Попытка найти поэтическое настроение в окружающем их прозаическом мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие — ограбление банка.
«Что касается этих парней, мне кажется, что кто-то должен сказать слово и про них
, - считает Александр Лунгин. - Современная нормативная культура бросает их на произвол судьбы. Словно таких людей просто не существует. Это фильм о трагедии личности, а не о драме эпохи
».
Роли в ленте исполнили Александр Кузнецов
, Алексей Филимонов
, Фёдор Лавров
, Евгений Сытый
, Елена Махова
, Мария Большова
, Сейдулла Молдаханов
, Севастьян Бугаев
, Александр Топурия
, Андроник Хачиян
, Екатерина Егорова
, Андрей Родионов
, Екатерина Троепольская
, Виктор Конухин
, Александр Миронов
, Максим Сироткин
, Алексей Николаев
и другие.
В съёмках картины также участвовали инкассаторы, участники боевых действий в «горячих точках» от Афганистана и России 90-х г. до Сирии и востока Украины, поэты (рэперы и классические), организаторы нелегальных петушиных боев и спорт-инструкторы армейского спецназа.
Фильм получил призы за лучшую режиссёрскую работу (Лунгин) и лучшую мужскую роль (Кузнецов) на 30-м «Кинотавре», награды Сахалинского международного кинофестиваля (Кузнецов и Филимонов), а также приз за лучшую режиссуру и приз организации по продвижению азиатского кинематографа NETPAC на 17-м Международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».
В российском прокате «Большая поэзия»
стартует 28 ноября 2019 года.