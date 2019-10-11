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Александр Кузнецов и Алексей Филимонов читают стихи и грабят банк

11 октября
2019 год

Новости кино >>
11 октября 2019
В сети появился трейлер криминальной драмы «Большая поэзия» режиссёра Александра Лунгина («Явление природы») по сценарию, который он написал вместе с Сергеем Осипьяном («Чёрная вода»).


Два парня из города Железнодорожный работают инкассаторами. Они — одиноки, у них нет никого кроме друг друга. Всю жизнь они перевозят чужие деньги. Мечтают, ходят в поэтический кружок в доме культуры и на петушиные бои в местное общежитие гастарбайтеров. Попытка найти поэтическое настроение в окружающем их прозаическом мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие — ограбление банка.

«Что касается этих парней, мне кажется, что кто-то должен сказать слово и про них, - считает Александр Лунгин. - Современная нормативная культура бросает их на произвол судьбы. Словно таких людей просто не существует. Это фильм о трагедии личности, а не о драме эпохи».

Александр Кузнецов и Алексей Филимонов читают стихи и грабят банк

Роли в ленте исполнили Александр Кузнецов, Алексей Филимонов, Фёдор Лавров, Евгений Сытый, Елена Махова, Мария Большова, Сейдулла Молдаханов, Севастьян Бугаев, Александр Топурия, Андроник Хачиян, Екатерина Егорова, Андрей Родионов, Екатерина Троепольская, Виктор Конухин, Александр Миронов, Максим Сироткин, Алексей Николаев и другие.

В съёмках картины также участвовали инкассаторы, участники боевых действий в «горячих точках» от Афганистана и России 90-х г. до Сирии и востока Украины, поэты (рэперы и классические), организаторы нелегальных петушиных боев и спорт-инструкторы армейского спецназа.

Александр Кузнецов и Алексей Филимонов читают стихи и грабят банк

Фильм получил призы за лучшую режиссёрскую работу (Лунгин) и лучшую мужскую роль (Кузнецов) на 30-м «Кинотавре», награды Сахалинского международного кинофестиваля (Кузнецов и Филимонов), а также приз за лучшую режиссуру и приз организации по продвижению азиатского кинематографа NETPAC на 17-м Международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

В российском прокате «Большая поэзия» стартует 28 ноября 2019 года.
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Александр Кузнецов и Алексей Филимонов читают стихи и грабят банк фотографии
Александр Кузнецов и Алексей Филимонов читают стихи и грабят банк фотографии
Александр Кузнецов и Алексей Филимонов читают стихи и грабят банк фотографии
Александр Кузнецов и Алексей Филимонов читают стихи и грабят банк фотографии
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