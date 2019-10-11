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Стартовали съёмки второго сезона «Гадалки» с Михаилом Пореченковым

11 октября
2019 год

Новости кино >>
11 октября 2019
Режиссёр Илья Казанков приступил в Москве к съёмкам 16-серийного продолжения мистического детектива «Гадалка». Как уточняет пресс-служба продюсерского центра «ГОРАД», отвечающего за производство сериала при участии «ВВП Альянс», съёмки продлятся до января 2020-го.

Кроме майора Потапова (Михаил Пореченков) и необычной девушки Люси (Екатерина Олькина), во втором сезоне появятся и новые персонажи, их роли исполнят известные актёры, имена которых для зрителя пока останутся в секрете.

Стартовали съёмки второго сезона «Гадалки» с Михаилом Пореченковым
фото: Пресс-служба продюсерского центра «ГОРАД»

Сюжет второго сезона будет ещё более динамичным и острым, дар главной героини разовьётся, она научится им управлять и благодаря этому сможет раскрыть многие загадочные и страшные преступления. Но поможет ли её дар, когда в опасности самый близкий человек? Сможет ли Люся предотвратить трагедию?

В продолжении сериала, чья премьера состоится на Первом канале, также заняты Яна Крайнова, Дмитрий Репин, Юлия Ауг, Александр Асташёнок, Михаил Парыгин, Владимир Капустин, Василий Бочкарёв, Анна Зайкова и другие актёры. За визуальную составляющую отвечает оператор Андрей Гуркин. Продюсерами выступают Екатерина Гордецкая и Андрей Радько.
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Стартовали съёмки второго сезона «Гадалки» с Михаилом Пореченковым фотографии
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Продюсер Екатерина Гордецкая, Екатерина Олькина и продюсер Андрей Радько
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