Стартовали съёмки второго сезона «Гадалки» с Михаилом Пореченковым

Режиссёр Илья Казанков приступил в Москве к съёмкам 16-серийного продолжения мистического детектива «Гадалка». Как уточняет пресс-служба продюсерского центра «ГОРАД», отвечающего за производство сериала при участии «ВВП Альянс», съёмки продлятся до января 2020-го.
Кроме майора Потапова (Михаил Пореченков) и необычной девушки Люси (Екатерина Олькина), во втором сезоне появятся и новые персонажи, их роли исполнят известные актёры, имена которых для зрителя пока останутся в секрете.
фото: Пресс-служба продюсерского центра «ГОРАД»
Сюжет второго сезона будет ещё более динамичным и острым, дар главной героини разовьётся, она научится им управлять и благодаря этому сможет раскрыть многие загадочные и страшные преступления. Но поможет ли её дар, когда в опасности самый близкий человек? Сможет ли Люся предотвратить трагедию?