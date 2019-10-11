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«Аббатство Даунтон» откроет фестиваль британского кино

11 октября
2019 год

Новости кино >>
11 октября 2019
Полнометражное продолжение сериала «Аббатство Даунтон» откроет 20-й фестиваль «Новое британское кино», который пройдёт с 29 октября по 17 ноября в 29 городах по всей России. Согласно пресс-службе смотра, гала-открытие состоится 29 октября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».

«Аббатство Даунтон» откроет фестиваль британского кино

В рамках фестиваля запланированы public talks и встречи с создателями конкурсных картин в ЦУМе, а также специальный показ фильма «Аббатство Даунтаун» в концертном зале Барвиха Luxury Village. Кроме того, в Московской школе кино состоится программа «Эхо фестиваля» — бесплатные показы фильмов и обсуждение картин с модераторами.

Новые британские фильмы смогут посмотреть жители Москвы, Барнаула, Владивостока, Владимира, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кирова, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сочи, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Челябинска и Ярославля. Юбилейный 20-й фестиваль «Новое британское кино» входит в программу Года музыки Великобритании и России, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.

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«Аббатство Даунтон» откроет фестиваль британского кино фотографии
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