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Умер советский космонавт Алексей Леонов

11 октября
2019 год

Новости кино >>
11 октября 2019
Первый человек, вышедший в открытый космос, легендарный советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет в Москве. Печальную новость сообщает ТАСС.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — цитирует агентство помощницу Леонова Наталью Филимонову. Прощание и похороны космонавта состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Умер советский космонавт Алексей Леонов
фото: zakon.kz

Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В 1965-м в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2» осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос. Свой второй полёт совершил в 1975-м в качестве командира космического корабля «Союз-19». Впоследствии получил известность как художник.

С кино связан с 1965-го, когда засветился в качестве гостя на новогоднем телевизионном музыкальном ревю «В первый час». Его можно увидеть в фильмах «Большое космическое путешествие» и «Петля Ориона», над которым он работал в качестве сценариста. В 2017-м на российские экраны вышла картина Дмитрия Киселёва «Время первых», посвящённая знаменитому полёту «Восхода-2», где образ Алексея Леонова воплотил Евгений Миронов.
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Умер советский космонавт Алексей Леонов фотографии
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