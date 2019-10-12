Московский киноцентр «Соловей» закроется 15 ноября

Многозальный киноцентр «Соловей» на Красной Пресне, практически в центре Москвы, все-таки закроют 15 ноября, сообщает ТАСС.
фото: vedomosti.ru
После этой даты сеансов в кинотеатре не будет. Что случится с самим зданием, официально пока не сообщается.
Слухи о закрытии киноцентра появились в ноябре прошлого года, когда было выдано разрешение на строительство собственнику здания, АО «Киноцентр». Тогда сообщалось, что киноцентр переделают в гостиницу с культурно-досуговым комплексом. Судьба кинозалов при этом не уточнялась. Это вызвало негодование общественности. Вопрос взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин. Однако столичные чиновники затем отметили, что строительство гостиницы на месте киноцентра является абсолютно законным, застройщик имеет все необходимые для этого документы.
Киноцентр на Красной Пресне построил в 1959-м архитектор Юлий Филлер, после чего здание 30 лет занимало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее ставшее Всесоюзным творческо-производственным объединением «Киноцентр». С 1989 по 2005 годы там располагался Музей кино, а затем — один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.