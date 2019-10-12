ревью

Новости кино Умер американский актер Роберт Форстер Звезде «Джеки Браун» было 78 лет.

Фестивальная колонка 10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit В программе бодипозитив, половое воспитание, женский вопрос, лютый национализм и другие темы

Спутник телезрителя «Марсианин»: Картофельная одиссея 12 октября, 21:00, СТС

Новости кино Российская академия кинематографических искусств начала прием заявок на «Нику» Подать заявку можно до 20 декабря.

Новости кино Московский киноцентр «Соловей» закроется 15 ноября На его месте, видимо, построят отель. Без кинотеатра.

Рецензии на фильмы «Эль Камино. Во все тяжкие»: Уходя, уходи Полнометражная лента из вселенной знаменитого сериала

Главная тема «Матрица» повсюду: Почему фильм Вачовски актуален даже 20 лет спустя Культовая картина выходит в повторный прокат