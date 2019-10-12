Российская академия кинематографических искусств начала прием заявок на «Нику»

Российская Академия кинематографических искусств начинает прием заявок на участие в конкурсе на соискание Национальной кинематографической премии «Ника
» за 2019 год, сообщается на сайте
академии.
фото: kino-nika.com
Прием заявок продлится до 20 декабря. Подать можно игровые, документальные и анимационные фильмы. Правом выдвижения картин обладают не только студии, но и профессиональные гильдии и ассоциации.
«Ника» была учреждена в 1987 году. Основателем и художественным руководителем премии является Юлий Гусман
. Президентом Российской Академии кинематографических искусств – Андрей Кончаловский
. По итогам прошлого года лучшим фильмом была названа «Война Анны
» Алексея Федорченко
.