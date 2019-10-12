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Российская академия кинематографических искусств начала прием заявок на «Нику»

12 октября
2019 год

Новости кино >>
12 октября 2019
Российская Академия кинематографических искусств начинает прием заявок на участие в конкурсе на соискание Национальной кинематографической премии «Ника» за 2019 год, сообщается на сайте академии.

Российская академия кинематографических искусств начала прием заявок на «Нику»
фото: kino-nika.com

Прием заявок продлится до 20 декабря. Подать можно игровые, документальные и анимационные фильмы. Правом выдвижения картин обладают не только студии, но и профессиональные гильдии и ассоциации.

«Ника» была учреждена в 1987 году. Основателем и художественным руководителем премии является Юлий Гусман. Президентом Российской Академии кинематографических искусств – Андрей Кончаловский. По итогам прошлого года лучшим фильмом была названа «Война Анны» Алексея Федорченко.
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