Российская академия кинематографических искусств начала прием заявок на «Нику»

анонс

12 октября Умер американский актер Роберт Форстер Звезде «Джеки Браун» было 78 лет.

12 октября Московский киноцентр «Соловей» закроется 15 ноября На его месте, видимо, построят отель. Без кинотеатра.

11 октября Умер советский космонавт Алексей Леонов Первому человеку, вышедшему в открытый космос, было 85 лет.