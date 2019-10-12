Российский сериал «Идентификация» покажут на фестивале в Женеве

Российский сериал «Идентификация
» режиссера Владлены Санду
включен в основную программу 25-го Международного кинофестиваля в Женеве. Швейцарская премьера проекта состоится 2 ноября в кинотеатре Cinéma Spoutnik, сообщает пресс-служба Premier Studios, которая отвечала за производство проекта.
Главная героиня «Идентификации» – белокурая девушка Лера, выросшая в общине нелегальных эмигрантов-мусульман из Киргизии. После убийства одного из видных представителей диаспоры, Лера становится главной подозреваемой – и вскоре выясняется, что она совсем не та, за кого выдавала себя всё время. Зрители до самой последней серии будут не знать, кто же она на самом деле, каково её прошлое и какое отношение она имеет к преступлению. Девушке предстоит познакомиться с реальными ужасами, о которых не принято говорить вслух – и тем более показывать на телевидении. Главную роль исполнила молодая европейская актриса Лена Тронина
. В проекте также снялись Полина Кутепова
, Никита Кукушкин
, Евгения Симонова
и популярные у себя на родине актёры из Киргизии – часть диалогов в фильме ведётся на киргизском языке.
Владлена Санду – выпускница режиссёрской мастерской Алексея Учителя во ВГИКе. Её короткометражные фильмы - дипломная автобиографическая работа «Святый Боже
» и «Восемь картин из жизни Насти Соколовой
» – два года подряд входили в конкурс Международного кинофестиваля в Роттердаме (Голландия), и были удостоены множества международных наград. «Идентификация» – дебют Владлены в крупном формате.
Мировая премьера сериала «Идентификация» состоялась в марте 2019 года в основном конкурсе международного фестиваля Series Mania во Франции. В России сериал впервые показали в апреле в рамках программы «Первая серия» 41-го Московского международного кинофестиваля.
Международный кинофестиваль в Женеве (GIFF) основан в 1995 году с целью найти интересные точки соприкосновения между кино, телевидением и цифровой индустрией, выявить новейшие тренды в диджитал-сфере и представить зрителю новаторские и экспериментальные проекты на стыке жанров и форматов.