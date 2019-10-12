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Российский сериал «Идентификация» покажут на фестивале в Женеве

12 октября
2019 год

Новости кино >>
12 октября 2019
Российский сериал «Идентификация» режиссера Владлены Санду включен в основную программу 25-го Международного кинофестиваля в Женеве. Швейцарская премьера проекта состоится 2 ноября в кинотеатре Cinéma Spoutnik, сообщает пресс-служба Premier Studios, которая отвечала за производство проекта.

Российский сериал «Идентификация» покажут на фестивале в Женеве

Главная героиня «Идентификации» – белокурая девушка Лера, выросшая в общине нелегальных эмигрантов-мусульман из Киргизии. После убийства одного из видных представителей диаспоры, Лера становится главной подозреваемой – и вскоре выясняется, что она совсем не та, за кого выдавала себя всё время. Зрители до самой последней серии будут не знать, кто же она на самом деле, каково её прошлое и какое отношение она имеет к преступлению. Девушке предстоит познакомиться с реальными ужасами, о которых не принято говорить вслух – и тем более показывать на телевидении. Главную роль исполнила молодая европейская актриса Лена Тронина. В проекте также снялись Полина Кутепова, Никита Кукушкин, Евгения Симонова и популярные у себя на родине актёры из Киргизии – часть диалогов в фильме ведётся на киргизском языке.

Владлена Санду – выпускница режиссёрской мастерской Алексея Учителя во ВГИКе. Её короткометражные фильмы - дипломная автобиографическая работа «Святый Боже» и «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» – два года подряд входили в конкурс Международного кинофестиваля в Роттердаме (Голландия), и были удостоены множества международных наград. «Идентификация» – дебют Владлены в крупном формате.

Мировая премьера сериала «Идентификация» состоялась в марте 2019 года в основном конкурсе международного фестиваля Series Mania во Франции. В России сериал впервые показали в апреле в рамках программы «Первая серия» 41-го Московского международного кинофестиваля.

Международный кинофестиваль в Женеве (GIFF) основан в 1995 году с целью найти интересные точки соприкосновения между кино, телевидением и цифровой индустрией, выявить новейшие тренды в диджитал-сфере и представить зрителю новаторские и экспериментальные проекты на стыке жанров и форматов.
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