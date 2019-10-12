Николай Виндинг Рефн возродит «Маньяка-полицейского»

анонс

Российский сериал «Идентификация» покажут на фестивале в Женеве

Звезде «Джеки Браун» было 78 лет.

Подать заявку можно до 20 декабря.

Российская академия кинематографических искусств начала прием заявок на «Нику»

12 октября

Московский киноцентр «Соловей» закроется 15 ноября

На его месте, видимо, построят отель. Без кинотеатра.