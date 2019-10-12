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Николай Виндинг Рефн возродит «Маньяка-полицейского»

12 октября
2019 год

Новости кино >>
12 октября 2019
Датский режиссер и сценарист, автор «Драйва» и «Неонового демона» Николас Виндинг Рефн все-таки осуществит свою мечту перезапустить знаменитую франшизу конца 1980-х – начала 1990-х «Маньяк-полицейский», сообщает Deadline.

Николай Виндинг Рефн возродит «Маньяка-полицейского»
фото: "Маньяк-полицейский"

Свое желание снять полнометражный ремейк картины Рефн озвучивал еще три года назад во время Каннского кинофестиваля, в конкурсе которого как раз был «Неоновый демон». На проект, предполагающийся как первая часть хоррор-трилогии, уже даже было найдено финансирование, съемки должны были начаться в 2017-м, однако этого не произошло. Теперь же идея Рефна трансформировать в целый сериал для HBO. Постановщик выступит шоураннером проекта и снимет несколько эпизодов – вместе с режиссером Джоном Хайамсом, работавшим над сериалом «Полиция Чикаго».

«Я всегда был преданным поклонником Джона Хайамса. Мы говорили о переосмыслении фильмов «Маньяк-полицейский» в течение нескольких лет, и работая над материалом, поняли, что хотели бы исследовать этот мир глубже. Превращение «Маньяка-полицейского» в сериал позволит реализовать наши самые смелые амбиции и охватить огромную зрительскую аудиторию», – отметил Рефн.

Он также подчеркнул, что сериал будет «настоящей хоррор-одиссеей» и станет смелым высказыванием на тему упадка цивилизации.
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персоны
Николас Виндинг Рефн
фильмы
ДрайвМаньяк-полицейскийМаньяк-полицейский 2Неоновый демон

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