Николай Виндинг Рефн возродит «Маньяка-полицейского»

Свое желание снять полнометражный ремейк картины Рефн озвучивал еще три года назад во время Каннского кинофестиваля, в конкурсе которого как раз был «Неоновый демон». На проект, предполагающийся как первая часть хоррор-трилогии, уже даже было найдено финансирование, съемки должны были начаться в 2017-м, однако этого не произошло. Теперь же идея Рефна трансформировать в целый сериал для HBO. Постановщик выступит шоураннером проекта и снимет несколько эпизодов – вместе с режиссером Джоном Хайамсом, работавшим над сериалом «Полиция Чикаго».
«Я всегда был преданным поклонником Джона Хайамса. Мы говорили о переосмыслении фильмов «Маньяк-полицейский» в течение нескольких лет, и работая над материалом, поняли, что хотели бы исследовать этот мир глубже. Превращение «Маньяка-полицейского» в сериал позволит реализовать наши самые смелые амбиции и охватить огромную зрительскую аудиторию», – отметил Рефн.
Он также подчеркнул, что сериал будет «настоящей хоррор-одиссеей» и станет смелым высказыванием на тему упадка цивилизации.