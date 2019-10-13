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Фестиваль анимационного кино в Суздале начал прием заявок

13 октября
2019 год

Новости кино >>
13 октября 2019
Юбилейный XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет в Суздале с 11 по 16 марта 2020 года, сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль анимационного кино в Суздале начал прием заявок

Организационный комитет начал прием заявок на участие в фестивале. Подать их можно на сайте до 6 декабря.

Открытый российский фестиваль анимационного кино – главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. Ежегодно оргкомитет формулирует новую оригинальную тему фестиваля, которая обыгрывается в оформлении площадок форума, в плакате и заставке. Тема юбилейного фестиваля: «Вечное движение».

«Это и об основах профессии, о том пути, который проходит аниматор от упражнения с прыгающим мячиком до сложной игровой сцены. Это и о том, что анимация за столь короткий срок своего существования стала искусством, способным отразить и интерпретировать вопросы, над которыми размышляют художники не одно столетие», – отмечают организаторы.

Все желающие приглашаются к отображению темы фестиваля в плакатах и заставках. Для участия а конкурсе плакатов важно отразить в своем рисунке «Вечное движение» и воплотить в контексте этой тематики свое видение главных символов смотра – девочки и гуся. Похожая творческая задача предлагается и участникам конкурса заставки: собственными силами создать анимационный фильм продолжительностью от 10 до 20 секунд, который может предварять все фестивальные показы. В этом ролике так же должна быть отражена тема нынешнего смотра и появляться девочка с гусем. Автор заставки-победителя и автор лучшего плаката будут приглашены в качестве участников на фестиваль. Лучший ролик станет официальной заставкой , а лучшие постеры будут использованы в фестивальном оформлении.
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