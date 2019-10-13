Клайв Оуэн станет мужем Джулианны Мур

Клайв Оуэн
сыграет одну из главных ролей в сериале «История Лизи
» (Lisey’s Story) по роману Стивена Кинга
, сообщает Deadline
.
Кинг посвятил роман, изданный в 2006 году, супруге Табите. Это рассказ о вдове известного писателя Скотта Лэндона, которая спустя два года после его смерти всё ещё никак не может привыкнуть жить без него и сталкивается с целым букетом проблем. У старшей сестры психическое обострение, самой героине докучают литературоведы, стремящиеся заполучить наследие Скотта, да ещё её начинают преследовать незнакомец и нечто зловещее, прозванное мужем Длинным Мальчиком.
Стивен Кинг сам написал сценарий каждого эпизода сериала, который производится для компании Apple. Он же выступает одним из продюсеров проекта – наряду с Джей Джей Абрамсом
и исполнительницей роли Лизи, актрисой Джулианной Мур
. Клайву Оуэну достанется как раз роль умершего супруга – Скотта Лэндона. Всего в сериале будет восемь эпизодов.